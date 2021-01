Eduardo vive con pasión la música

Con mucho entusiasmo y diversas metas, el joven Eduardo López Mejía, se propuso incursionar en el mundo de la música componiendo sus propios temas musicales y melodías.

Círculos Heels, el baile español de moda

Aunque aún no las tiene registradas, él apuesta que con lo que está haciendo, está claro que nació con la música y dejará huella en este ámbito.

Lalo, como de cariño le dicen, ha llamado la atención en sus redes sociales por su peculiar voz, además de invitar a hacer covers de artistas del momento de todos los géneros musicales, a cantantes locales, quienes han externado felicitaciones para este joven que interpreta con amor.

Eduardo López Mejía, un joven músico de Tlaxcala, que busca el apoyo de todos/Cortesía Eduardo López

SUS INICIOS

En una breve entrevista, recordó que fue en el quinto año de primaria cuando comenzó a cantar.

Círculos Alan recibe el año con entusiasmo

“Me presenté en un festival del Día del maestro en la institución en la que estudiaba y ahí fue donde comencé, después me presenté en diferentes festividades y entré a estudiar canto en la Casa de la Cultura de Apizaco durante un año”.

Luego de esto pasó a la secundaria y ahí participó en concursos en la categoría de dueto con su mejor amigo Pedro Franquiz Guarneros, donde ganaron a nivel zona y quedaron en segundo lugar a nivel estatal. Después lo invitaron a participar en varios eventos artísticos en el estado, como; festivales, ferias, concursos, entre otros.

El joven compositor y cantante, originario de Apizaco, dijo que su sueño es ser un grande en la música regional, que es por el género por el cual se inclina más, aunque él interpreta melodías de todos “y no me salen mal, soy bueno en lo que me gusta hacer, la música la llevo en la sangre y mi ambición es buena en el voto musical, quiero que mi gente conozca mi talento, quiero que me apoyen, que me den la oportunidad que por medio de mis redes sociales, entre a sus hogares y escuchen mi voz”.

Llegó segunda parte de vacunas Covid-19, bajo custodia militar



Los detalles en ➡ https://t.co/aWTGvUpYi7#Coivid19 #VacunaCovid19 pic.twitter.com/8C0Ctx4fov — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

ACTIVO EN REDES SOCIALES

Círculos Hanssel presenta su sencillo “Sola”

Actualmente por la pandemia comencé a subir mis videos a redes sociales y comencé a escribir mis propias canciones, creo que no todo ha Sido malo en este tiempo que hemos estado en casa, pues me he inspirado aún más para escribir

Comentó que “antes era freestyler, todavía sigo vigente, pero por la situación del país, la pandemia, no me he podido salir como antes a demostrar mi talento, entonces eso es lo que me ha impulsado más a la música”.

Qué sigue

Expresó que cuando termine la actual pandemia de Covid-19, lo primero que hará, es pedir apoyo en lugares públicos y restaurantes, para que se presente y dé a conocer su talento, sin descuidar sus estudios académicos, ya que en eso también está comprometido con sus padres, quienes lo han apoyado desde el momento que él dijo querer ser músico, un cantante de renombre.

¿Qué género musical te gusta?

Círculos Alma Escarleth y Luis Fernando, unen sus vidas por la vía civil

Todos, pero me enfoco más a la música regional, banda y mariachi.

¿Has escrito para tu primer amor?

Sí, de hecho esa canción será una sorpresa para mi público.

Con tan solo un par de canciones publicadas, has conseguido llamar la atención de mucha gente. ¿Te lo esperabas?

No, la verdad es que no y eso me emociona bastante, me gusta que la gente esté interesada en conocer mi música, aparte no sabía cuál de mis canciones subir, fue un dilema escoger, pero al final me decidí por “Cómo te explico”, una canción que ha gustado mucho y que pueden ver en YouTube, en mi canal "Eduardo López".

Pandemia no ha generado deserción, en universidades de Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/g6JzVuCgua#Universidades #Superior pic.twitter.com/Bm0bo6YVz0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

OTRAS AFICIONES

Círculos Renata cumplió cuatro años

Además de la buena música ¿Qué más te apasiona?

El futbol.

¿A qué equipo le vas?

Al Real Madrid.

¿Con qué cantante te gustaría hacer un dueto?

Con Cristian Nodal.

Admira a Cristian Nodal, Neto Bernal, Joan Sebastián, Pedro Infante y Carlos Rivera

Tienen congresistas 4 juicios sin resolver, antes de solicitar licencia



Los detalles en ➡ https://t.co/3bq6oNwItU#Congreso #Diputados pic.twitter.com/nOE8CPgfY9 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

No dejes de leer:

Círculos Uri Corona celebró un año más de vida

Círculos Antonio de Jesús es un hombre altruista