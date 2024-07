Ejercicio en adultos mayores, clave para una buena salud: Alejandro Cornejo

El ejercicio es fundamental para mantener una adecuada salud y no existe una edad límite para realizarlo, incluso los adultos mayores deben llevar una rutina acorde a su estado físico, asegura el entrenador Alejandro Cornejo.

Llevar una rutina cotidiana ayuda a que las personas mayores mantengan una adecuada movilidad, y a disminuir el atrofio de músculos y huesos a la que están expuestos durante esta etapa de la vida.

El ejercicio en la edad adulta es primordial para mantener un buen estado de salud en esta etapa de la vida. Cortesía / Pixabay.com

El entrenador de Fitness Club 20/47 nos compartió algunas de las recomendaciones, basadas en información que difunden especialistas como la Federation internationale D’ education physique y la U.S. Department of Health and Human Service.

EJERCICIOS DE ESTABILIDAD

Mantener o mejorar la estabilidad del cuerpo es importante en los adultos mayores pues les permite evitar caídas.

Para ello, nuestro entrenador aconseja ejercicios de balance, que son aquellos que se realizan utilizando un lado del cuerpo a la vez, como los desplantes.

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD

Al paso de los años la flexibilidad del cuerpo se va perdiendo; es por eso que las personas mayores deben poner especial atención a este tipo de ejercicio.

Para mejorar la flexibilidad es necesario estirar los músculos pero sin generar tensión ni dolor. En las personas mayores, la recomendación es estirar el cuello, hombros, muñecas, brazos y piernas.

Caminar unos minutos antes para calentar es primordial para evitar lesiones, aseguró Cornejo.

TRABAJAR MÚSCULOS PARA FORTALECER LOS HUESOS

Los ejercicios de fuerza son importantes para mantener unos huesos sanos, ya que con la edad, la pérdida de calcio y colágeno puede ocasionar padecimientos como la osteoporosis.Mantener el cuerpo bajo cierta tensión estimula la masa ósea, y con ello nuestros huesos se fortalecen, explicó el entrenador.

Es por ello que la recomendación es realizar rutinas que impliquen la carga de peso, como lo puede ser con mancuernas.

Recuerda que antes de iniciar cualquier rutina es necesario conocer el estado del cuerpo, como los niveles de glucosa o la presión sanguínea para evitar cualquier descompensación. Por ello es preferible que consultes con un profesional antes de cualquier activación física.

EL APUNTE

Antes de iniciar cualquier rutina es necesario conocer el estado del cuerpo, como los niveles de glucosa o la presión sanguínea para evitar cualquier descompensación.