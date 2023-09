“El Aventurero” convivió con sus seguidores en el Centro Histórico de Tlaxcala

Hace unos días el apuesto cantante de música ranchera, Samuel Corona López “El Aventurero”, sorprendió a sus seguidores en el Zócalo de Tlaxcala, llegó portando su traje de charro y gabán.

El joven intérprete se tomó el tiempo para saludar a todos sus fans, quienes se entusiasmaron al verlo y aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo.

Samuel agradeció el apoyo de quienes se dieron cita para pasar un rato agradable con él, “es muy grato saber que mi gente, me apoya en mi carrera musical, me siento halagado por todas sus bonitas palabras, por esos ánimos a que no me rinda y siga adelante por cumplir mis sueños”.

¿Quién es “El aventurero”?

Samuel Corona López es tlaxcalteca, se especializa en la música regional mexicana, particularmente en el género ranchero. Desde temprana edad mostró su pasión por la música y el canto. A los cuatro años de edad, Samuel ya estaba entonando melodías, lo que lo llevó a participar en diversos eventos escolares, recitales y concursos locales. Fue durante su paso por la secundaria y la preparatoria donde su voz adquirió mayor prominencia, acumulando experiencia y notoriedad en el ámbito musical.

En 2019 se destacó al participar en el prestigioso concurso “Tengo la Voz”, logrando posicionarse entre los cinco finalistas más destacados. Esta hazaña sirvió como trampolín para su carrera, motivándolo a seguir perfeccionando su arte. En 2021, Samuel se aventuró en el concurso “Voces Atlihuetzian”, clasificando con éxito en la primera fase del evento.

El año 2022 marcó un hito en su trayectoria: participó en el popular programa de televisión “Buenas Tardes Tlaxcala”, donde no solo deleitó al público con sus interpretaciones musicales, sino que también compartió sus experiencias en una entrevista enriquecedora. En ese mismo año, en mayo, Samuel adicionó para el famoso programa televisivo “La Academia”, llegando hasta la penúltima fase de las audiciones.

No contento con sus logros anteriores, en noviembre de 2022, Samuel participó nuevamente en el concurso “Voces Atlihuetzian”, demostrando su crecimiento y evolución como artista al llegar a la final de la competición.

A lo largo del año, Samuel se ha presentado en una variedad de eventos, desde particulares hasta municipales, culturales, altruistas e incluso de carácter político en el estado. Su destreza vocal y su carisma han dejado una huella indeleble en el escenario local y ha tenido el honor de presentarse en el icónico “La Concha” del centro de Tlaxcala en múltiples ocasiones, incluyendo los meses de febrero, junio y agosto.

La historia de Samuel Corona López “El Aventurero” sigue en constante evolución, prometiendo un futuro lleno de emocionantes experiencias y logros en el mundo de la música ranchera y más allá. Su pasión y dedicación son la base de su inspiradora carrera artística.

