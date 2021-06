El poder de emprender es enorme

Daniela Pérez Vásquez, se volvió emprendedora gracias a la pandemia que le permitió innovar nuevas cosas para salir adelante, comenzó su emprendimiento basado en redes de mercadeo; tiene un año dos meses que trabaja sobre lo que le ha permitido conocer y hacer cosas en línea

Estudió la Licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac Puebla, es originaria del municipio de Tlaxcala y tiene 22 años de edad, conozcamos a esta mujer innovadora y emprendedora que, a su corta edad, ya es toda una famosa en las redes sociales

¿Cómo nace el interés de emprender?

Al inicio de la pandemia, las cosas eran muy inciertas, pero se preveía que la economía se vería afectada, al ir en una escuela privada, me frustró más el cómo poder ayudar a mis papás a cubrir ese gasto que de alguna manera nos desequilibraba en nuestro día a día, solicité un empleo en varias instituciones y empresas, sí me aceptaron, el problema era el pago y los horarios. Si bien es cierto los salarios son muy bajos en México y las jornadas muy largas, por lo que me era imposible poder adaptarme, entonces se presentó la oportunidad de emprender mi propio negocio con el apoyo de otras mujeres y aparte aprendiendo un mundo totalmente nuevo. Mi inspiración fue ver el triunfo que estaba teniendo mi directora y ese empoderamiento tan increíble que tenía, además de esa libertar financiera, por lo que vi la oportunidad de poder pagar mi escuela con este negocio.

¿Cuáles han sido tus retos de emprendimiento?

Primero, evitar pensar en el qué dirán las demás personas, entender cómo funcionaba el negocio y poder crecer, si bien es cierto es un mundo de riesgos, pero creyendo en ti y confiando, lo demás se vuelve sencillo. Además de demostrarle a mi familia que el título universitario no lo es todo y que podía hacer más que eso. Y relacionar mi relación sentimental con mi emprendimiento.

¿Cuáles serían las lecciones de mujer emprendedora?

Las lecciones son: eres capaz, los limites te los pones tú, eres ejemplo y admiración de otras personas, puedes ayudar a mucha gente de diferentes maneras, realmente el poder de una emprendedora es enorme, salvas vidas, salvas familias, salvas relaciones y sobre todo te salvas ti misma, porque ayudas a que otras crean en sí mismas y sobre todo que saquen su mejor versión.

Es una mujer emprendedora que se está volviendo viral en redes sociales

¿Cómo se puede llegar a un equilibrio entre lo que queremos hacer sin abandonarnos por la falta de tiempo?

Lo único que necesitas es ser organizada y tener claro cuáles son tus metas y prioridades, actividades siempre tendremos muchas, sin embargo si se puede realizar de todo sin descuidarse, algo que me gusta mucho es que aprendí como llevar de la mano diferentes cosas, sin revolver todo y cumpliendo tus objetivos, para empezar debes tener claro que es lo que quieres y analizar tu rutina diaria, identificar qué es lo que te está generando algo positivo y que es lo que simplemente no te está dando nada, es decir si pasármela viendo la tele solo me genera un momento de ocio, pues reduzco esos tiempo y a lo mejor de dos horas, puedo ocupar 30 minutos para eso y 1 hora 30 minutos para otra actividad. Además, puedes tener tus propios horarios, por ejemplo, si trabajas toda la semana, designa un día para ti, para relajarte y divertirte; por ejemplo los domingos, puedes tomarte tu espacio para ti y tú familia y no pensar en el trabajo, eso es algo sano incluso para tener un mayor rendimiento.

¿En algún momento sentiste trabas para desarrollar tu trabajo por ser mujer?

Realmente como tal trabas no, sin embargo, si se presentaron algunas situaciones incomodas, pues al utilizar redes sociales y hacer contacto con personas que no conoces, debes ser muy astuta y estar alerta de a quien tienes en tus redes y con quien interactúas, pues en la sociedad hay de todo y si nos hemos encontrado con algunos acosos, pero es cuestión de saber actuar, lo bloqueas y listo, solo eres más precavida.

