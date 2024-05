El poder de los aretes: pequeños detalles que transforman tu look

En la moda, siempre nos han dicho que es importante ser modestos y que menos, es más. Ahora, la tendencia en accesorios se inclina hacia los pequeños y medianos en todas las formas, destacando especialmente los artesanales en una variedad de colores y modelos.

Círculos

Los aretes o pendientes son imprescindibles en el outfit de cualquier mujer. No importa el modelo ni si combinan perfectamente; hoy en día, todo tipo de accesorios son compatibles. Solo necesitas un poco de creatividad y buen gusto.

“Los aretes son accesorios que no deben faltar en el arreglo de toda mujer. Son uno de los favoritos porque pueden realzar y darle un toque distintivo a tu look según el modelo que elijas. Cada detalle que escojas para tu atuendo del día será crucial para lograr el estilo que buscas. ¿Quieres lucir sexy, verte formal, elegante o despreocupada? Aunque no lo creas, elegir un par de aretes puede ser suficiente para lograrlo”, afirmó Fernanda Aguirre, experta en moda y belleza, en una entrevista para este medio.

COMODIDAD Y GLAMUR NO ESTÁN PELEADAS

Fernanda explicó que los aretes pequeños, como los pendientes discretos, aportan un aspecto elegante y glamuroso. Además, son cómodos y no causan molestias en los oídos.





Para rostros ovalados, recomendó evitar los aretes muy largos, ya que pueden alargar el rostro más de lo deseado. Para rostros redondos, sugirió optar por aretes de formas geométricas que ayuden a alargar visualmente el rostro, evitando los accesorios circulares, ovalados y los pendientes muy pequeños.

Aunque para algunos los aretes pueden parecer un detalle insignificante, incluso el par más pequeño puede realzar tu personalidad y estilo.