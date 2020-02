Elena Roldán visitó El Sol de Tlaxcala

Elena Roldán es Señorita México 2019 y Miss Sea World 2019, se encuentra preparándose para dar lo mejor en este 2020 por ello visitó las instalaciones de El Sol de Tlaxcala para dar a conocer sus próximos proyectos y de paso platicó sobre su gran experiencia en las pasarelas.

La modelo, es una de las mujeres consideradas más hermosas del país y es un orgullo mencionar que es originaria de Tlaxcala.

Actualmente está promoviendo su imagen como reina de belleza y los certámenes a los que pertenece, que con gran esmero tiene dos títulos muy importantes, uno nacional y otro internacional.

Expresó que es una mujer audaz y valiente, nada la detiene y sus sueños van más allá de ser solo una reina de belleza, ya que esto conlleva realizar acciones para generar una sociedad más justa.

Durante su estancia por El Diario de los Tlaxcaltecas, Elena agradeció el apoyo que ha recibido, “estoy muy agradecida con ustedes y con los ambles lectores de este importante medio de comunicación que siempre me ha apoyado en mi carrera como modelo”.

Y hablando sobre su carrera, expresó que no hay mejor experiencia que ser una reina de pasarela, “aquí se te olvida si estas triste o no, solo quieres lucirte en las pasarelas, es algo muy hermoso, me encanta que me alaguen, me gusta todo lo que hago, es una experiencia que no sé cómo explicarte”.

Expresó que desde niña siempre soñó con ser reina de belleza, ser una modelo reconocida, y ha aprovechado las oportunidades para desempeñarse en esta bonita profesión día con día, para poner en alto el nombre de México y Tlaxcala.

Al término de la charla, Elena se despidió muy sonriente y feliz por haber estado en el Diario más importante del estado.

