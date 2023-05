En el Zócalo de Tlaxcala, Homero Valencia consintió a sus fans

Homero Valencia es un hombre empoderado de la música romántica, que con su voz angelical enamora a más de una persona. Sus interpretaciones hacen de él uno de los cantantes favoritos de los amantes de las buenas melodías.

Como todo un caballero y con ese porte que se le conoce, Homero estuvo en el Zócalo de Tlaxcala para consentir a sus fans y complacerlos con una que otra canción a capela.

Un hombre con elegancia y glamur, con su traje azul que dejó ver el buen gusto de vestir, dijo que es un honor estar con sus seguidores, a quienes les debe mucho, gracias a ellos él es lo que es ahora, el éxito es por sus fans, sus amigos y familia.

“Por eso me gusta estar aquí, para agradecer esa admiración que me tienen y que por medio de sus mensajes me dan esos ánimos de seguir adelante y estar en los mejores escenarios, es grato compartir esta felicidad a quienes me la han dado”.

Durante la convivencia siempre fue amble, sencillo y muy atento, nunca se negó a tomarse fotos con quienes se acercaban a pedirle una selfi, incluso, realizó algunos videos para las redes sociales de sus fans.

El tiempo que se había programado para convivir no fue suficiente y tuvo que estar más minutos para charlar con toda la gente que lo admira y lo quiere.

