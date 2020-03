Encantadora y dulce, así es Laikely

Dulce y encantadora, así es una de las mujeres más hermosas de México, Laikely Miusset, quien ganó la corona de Miss Petite Riviera Maya 2020 y en un mes realizará una gira por toda la República mexicana para dar a conocer su corona y convivir con las jovencitas que sueñan ser soberanas.

Círculos Emotivo festejo de cumpleaños para Piedad Molina

Es originaria de Colima, fue Miss Petite, desde niña soñó con ser una reina de belleza, lo que está haciendo realidad, en esta ocasión platicó para Círculos y nos compartió un poco de ella y sus comienzos en el mundo de la moda.

Círculos Estrella y liodoro caminarán hacia el altar

-En cuántos concursos de belleza has participado?

-Solo en dos y los dos he ganado afortunadamente, creo la suerte y el éxito está de mi parte, el más reciente es Miss Petite Riviera Maya, es un título que realmente no lo creo pero prometo poner todo de mi.

-¿Realizarás alguna gira?

- Si, mira te cuento, estoy contenta porque algo que me permite está corona tan noble y maravillosa, es conocer otros estados, saber de sus historia y estar cerca de las niñas y jovencitas que sueñan con ser una reina de belleza y sería en un mes o mes y medio que estaré viajando y Tlaxcala será el primer estado donde estaré.

Círculos Mariana Esquivel celebró un año más de vida

-¿Qué sientes al tener está corona?

-No sé cómo expresarte está gran emoción que siento, es una de las coronas más importantes y la verdad es algo maravilloso.

-¿Tienes disciplinas exigentes?

Círculos Coronan a Camila Zoé, en Tizatlán

-No, es algo raro pero mi complexión es así de delgada, claro hago ejercicio, pero como de todo, no me limito a nada, la comida es lo mío, y siempre me consiento con mis antojitos -dijo riéndose-.

-Para ti ¿Qué significa ser reina de belleza?

-Yo creo que es más que ser reina de belleza, porque todas somos hermosas, es más la tarea que hacemos como soberanas es lo que más cuenta, nuestro trabajo social y a mí me encanta convivir con las personas que más nos necesitan, no sé pero soy muy sentimental y si algo es, es que me gusta ayudar.





Coronan a tlaxcalteca, en Tabasco



Lee más aquí ➡ https://t.co/46BFBUOzW9#Círculos #Miss #Tlaxcala500Años pic.twitter.com/V5EH2dE1d6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 30, 2019

Foto: Cortesía | Miss Petite

NO DEJES DE LEER

Círculos Paellas con causa, en la capital

Círculos Diseño y Transformación | Luces doradas para Evy