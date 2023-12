¡Enhorabuena! Cumple Cheché 97 años de edad en pleno goce de salud

El cronista de Huamantla, José Hernández Castillo, mejor conocido por amigos y familiares como Cheché, celebró 97 años de vida y a través de sus redes sociales agradeció a quienes le brindaron algunas palabras por motivo de su onomástico.

Cheché es a casi un siglo de vida uno de los personajes distinguidos de Huamantla y Tlaxcala debido a que desde hace 39 año se ha encargado de transmitir los acontecimientos históricos y religiosos de su pueblo natal.

A través de sus redes sociales, Cheché agradeció a quienes se tomaron el tiempo para felicitarlo por su cumpleaños con el siguiente mensaje: Mis 97 años han sido compartidos con todos ustedes siempre en atención a los buenos principios y progreso de esta tierra que nos vio nacer.

Como parte del posteo sostuvo que recordará con cariño y aprecio cada una de las palabras y atenciones que tuvieron las personas que lo reconocieron a él y a su familia.

Concluyó su agradecimiento con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que a la letra refiere quien no vive para servir, no sirve para vivir.

El cronista municipal y uno de los habitantes más apreciados en Huamantla recibió un número importante de felicitaciones por su cumpleaños, en las que fueron destacadas sus cualidades y estuvieron llenas de buenos deseos para que cumpla más años.

Cabe señalar que, en 2019, José Hernández Castillo fue reconocido por el Congreso del Estado con la presea "500 años de mestizaje", por su labor como cronista desde 1984.

En su larga trayectoria algunas de las acciones que más destacan es que fue impulsor de la primera radiodifusora en Tlaxcala, también ha participado activamente en la difusión de la cultura huamantleca en diversos países como España, Guatemala, Cuba y Estados Unidos, acompañando a titiriteros y alfombristas de Huamantla.