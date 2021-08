Es Alicia Álvarez embajadora de Tlaxcala

Su nombre es Alicia Álvarez González, tiene 29 años de edad, es licenciada en Negocios Internacionales. Habla dos idiomas: inglés y francés a nivel intermedio, es orgullosamente originaria del municipio de Tetla de la Solidaridad y fue coronada como Embajadora Tlaxcala 2021.

Comentó que es una mujer empoderada de todo lo bueno,desde muy pequeña me gustaba estar siempre en constante activación física, jugaba futbol y practicaba el atletismo, y en la actualidad practico box, un deporte bastante completo que no solo me ayuda a mantenerme en una estética adecuada, sino que me ayuda a mantenerme saludable. También me gusta mucho dibujar, es una de mis habilidades y hobbies en tiempos libres.

Aqui acompañada de su directora de certamen / Cortesía Alicia Álvarez

¿Y a que edad comenzó tu gusto por las pasarelas de moda?

Desde niña comenzó a llamarme la atención del mundo de las misses y reinas de belleza, aunque en ese tiempo no era muy sonado, recuerdo que me sentaba frente al televisor mientras transmitían un programa donde muchas chicas desfilaban frente al publico con sus coronas y bandas representando a sus estados, en cierta ocasión llegué a comentarle a mi mamá que quería llegar a ser como ellas y mi mamá me dijo no hija ese mundo no es para ti, sin embargo, con el pasar de los años esa ilusión se fue haciendo cada vez más grande.

¿Te gustaba participar en tu escuela?

Siempre me gustó ser muy participativa en los eventos escolares, ya fuese dirigiendo un homenaje o simplemente diciendo algunas efemérides, hasta que llegó el momento de participar en mi primer certamen organizado en la preparatoria y ese fue el inicio de todo. Posteriormente culminé mis estudios universitarios en 2014 graduándome y titulándome como licenciada en Negocios Internacionales, encontré mi primer empleo como maestra de inglés y francés en una escuela particular.

Momento en que su directora de certamen Rosa Giovanna Hernández, la corono como nueva soberana tlaxcalteca. / Cortesía Alicia Álvarez

Dijo que en el 2015 entró en un certamen estatal y aunque no ganó fue una de las experiencias inolvidables que tuvo y que disfrutó bastante. Y aunque por cuestiones de edad era probable que no tuviera otra oportunidad de pisar un escenario se decía, “ojalá que tuviera la oportunidad de volver a estar en un certamen nuevamente”.

En ese mismo año encontró empleo en el área de importaciones, exportaciones y compras e una empresa de filtros para auto, donde permaneció ahí durante un año y medio aproximadamente.

Y tiempo después encontró el que seria su empleo hasta la fecha, en el área de compras nacionales en Kimberly Clark Planta Tlaxcala.

Dicen que los sueños se cumplen si se trabaja y te esfuerzas por alcanzarlos y así fue, para 2020, sale la convocatoria para Miss Globe Tlaxcala; mismo titulo que obtuve y representé durante todo ese año y con quien agradezco también a mi directora estatal y director nacional por la oportunidad que tuve al hacer mi representación con orgullo y dando lo mejor para que Tlaxcala fuera reconocida en esta plataforma a nivel nacional.

Alicia es la Embajadora Tlaxcala 2021. / Cortesía Alicia Álvarez

Para este 2021, agradecida con las oportunidades que Dios y la vida le dan, el primero de agosto la nombraron como Embajadora Tlaxcala 2021, corona que portará con orgullo.

Agradezco a mi directora estatal Rosa Giovanna Hernández, por la oportunidad que me da de portar esta banda y corona que representa a mi estado, a su gente, nuestra identidad, nuestras tradiciones y costumbres como tlaxcaltecas y los sueños de muchas chicas que quieren ser reinas de belleza.

Alicia es la Embajadora Tlaxcala 2021. / Cortesía Alicia Álvarez

El certamen.

Embajadora México es un nuevo certamen que busca ser una plataforma de impacto positivo en la sociedad, que da la oportunidad de representar a México en Miss Planet International, además, de que es el único certamen a nivel mundial avalado y respaldado por la ONU.

