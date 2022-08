Es Gustavo Osorno un rey en la pista de baile

A muchos bailarines y profesores de baile les gustaría saber cómo podrían crecer como profesionales en el competitivo del baile. También les encantaría saber cómo conseguir que los contraten en congresos de baile internacionales e incluso cómo hacer para que les paguen más por su caché.

Y la verdad es que no hay una única estrategia, ni nadie que tenga la clave para conseguirlo. Sin embargo, hay personas qué trabajando duro y marcando sus objetivos lo han logrado. Esto es lo que le ocurrió al bailarín Gustavo Osorno Pérez y hoy en día es reconocido, bailarín internacional, organizador de festivales de baile y juez en algunos concursos.

En la siguiente entrevista que El Sol de Tlaxcala nos cuenta sobre su mayor pasión: el baile.

¿Cuáles son tus objetivos?

Seguirme preparando para poder representar una vez más a mi estado y mi país en competencias internacionales. Aprender nuevas disciplinas, para ser un bailarín más completo.

¿Por qué te pusiste a bailar?

Comencé en el baile porque siempre me había gustado, pero no sabía, por lo tanto, entré a clases, duré más de un año y ahí me di cuenta que era mi pasión, a partir de ese momento el baile se volvió parte de mi vida.

¿Cómo te inspiras para bailar?

Al escuchar la música, al ver bailar a mis grandes ídolos o incluso al ver bailar a cualquier persona que disfrute el baile tanto como yo.

¿Cómo supiste tu vocación?

Pensaba que la vida de los grandes bailarines era solo viajar, ir a diferentes partes del mundo, conocer gente, dar talleres, dar clases, en fin, hacer lo que te gusta y ¡sí! Así es… pero tienes que sacrificar mucho tiempo para ensayos.

“Amo bailar, en especial los ritmos latinos que es en lo que más me he preparado”





