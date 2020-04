Estilo y belleza

El estilo urbano, clásico y vanguardista de Alejandro Córdova Hernández ha hecho que en sus redes sociales sea muy aclamado, siempre resaltando la belleza de la mujer; en esta ocasión platicó para Círculos y con el carisma y sencillez que lo caracteriza, respondió a cada una de nuestra preguntas.

Alex, como mejor lo conocen, tiene 31 años de edad, y desde pequeño siempre le llamó la atención el glamur y poder embellecer el rostro con maquillaje, acompañándolo de un buen peinado.

¿De dónde eres?

Originario y muy orgulloso del estado de Tlaxcala.

¿Cómo nace tu pasión por el estilismo?

Primero que nada esto es algo diferente a lo normal; mi pasión empieza en un momento muy difícil en mi vida, la adolescencia, que es una parte muy complicada en la vida de cualquier persona; pero gracias a mi madre, la señora Rosalina Hernández Rodríguez, quien fue mi mayor impulso y la que creyó en mí en aquellos tiempos difíciles, soy lo que soy actualmente. Ya sabes, como madre preocupada, la pregunta obligatoria, ¿qué vas a hacer de tu vida? y sin pensarlo, yo ya tenía la inquietud por esto que es el diseño de imagen y, poco a poco, es como fui creciendo en este ámbito como estilista, diseñador de imagen, makeup artist y transformista en el espectáculo.

¿Qué has aprendido de este oficio?

Lo que he aprendido es que no solo es vanidad también jugamos el rol de psicólogo porque cuando una persona se sienta en mi silla, es cuando las personas sacan lo bueno y lo malo de ellas. He aprendido que, independientemente del trabajo, también es bueno ayudar a quienes lo necesitan, escuchas tantas historias.

¿Cuántos años tienes en el mundo del glamur?

16 años y en ese tiempo he tenido altas y bajas, pero sobre todo, he conocido personas extraordinarias.

¿Quiénes han sido tus referentes?

Realmente nadie, pues tengo mi propio estilo, que a lo largo de estos años he aprendido a perfeccionar. Creo que podría decir que mi referente sería yo (risas).

¿Qué cualidades debe tener un buen estilista?

Son muchas, una de ellas el respeto a las personas y principalmente, el gusto por este arte, el de crear cambios inimaginables y ver una sonrisa de satisfacción.

¿Qué les aconsejarías a los jóvenes estilistas?

Primero que nada, que sigan sus metas y sueños, que siempre intenten aprender cada vez más sobre esto, que el orgullo no es subir al pedestal y ser arrogantes, porque la vida siempre da mil vueltas y uno no sabe cuándo va a estar abajo y que aprendan a reconocer de dónde vienen y a quienes les ayudaron en sus inicios, jamás olvidarse del esfuerzo que conlleva esto, el gasto y por supuesto, el tiempo.

Respecto al cabello ¿qué representa el corte y el color para ti?

El corte es una forma de expresarte depende tu estado de ánimo eso influye mucho, pero también es una forma de cerrar ciclos y empezar nuevas aventuras; es una forma de dejar ir el pasado para empezar un nuevo presente el corte es como un juego con las manos que al terminar la creación expresa lo mejor de las personas y con sus caras de emoción y gusto te cambia la vida. El color, sin embargo para mí, es un cambio de vida total. El color o los colores, son vibraciones emocionales. Yo creo mucho en ello, rojo es pasión, negro es desconfianza algunas veces, y el rubio, sin dudarlo, es seguridad pero aguas, no a todas les queda. Chicas: nada como ir con los expertos en la belleza.

¿Cómo es tu visión del estilismo hoy en día?

Mi visión, hoy en día, es ver la transición de cuando yo empecé a la actualidad y sí que han cambiado demasiadas cosas.

¿Cómo te mantienes actualizado?

Bueno regularmente voy a cursos de capacitación y actualización en color, cortes maquillaje y alto peinado. Una de las cosas más importantes en el ramo de la belleza es no creer que lo sabemos todo, porque día a día saldrán nuevas y mejores técnicas, ya depende de uno tomarlas o dejarlas; cursos en línea, leyendo mis libros de cuando estudiaba y mis apuntes. No es bueno que se olviden las reglas básicas de esto porque, sin esas herramientas, no podrás avanzar. También voy a seminarios y expos de belleza. Mi próxima meta es ser plataformista en alguno de estos magnos eventos y ser reconocido por apoyar a quienes traen la pasión en sus corazones. Muchos lo ven como un negocio, y lo es, pero si no tienes esa pasión, será en vano seguir.

CONSEJO

Alex Córdova recomienda a los lectores de Círculos acudir con un especialista que los ayude a elegir un nuevo estilo, especialmente para cambios extremos como un corte o cambio de color en el cabello.

