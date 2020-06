Evelin tiene una voz privilegiada

Nohemí Evelin Rodríguez García, mejor conocida como “Evelin Rod”, es una cantante tlaxcalteca con una voz potente, bella y a la vez angelical, conversó para los lectores de El Sol de Tlaxcala, sobre sus 14 años de trayectoria artística y de sus inicios en este mundo de la farándula.

¿Tienes algún álbum?

Actualmente estoy trabajando en la grabación de mi primer álbum en el que estarán incluidos temas inéditos de compositores tlaxcaltecas, así como algunos covers y temas de mi autoría.

¿A qué cantantes has rendido homenaje?

Lupita D’Alessio, Amanda Miguel, Rocío Durcal, Yuri y Selena.

¿De qué agrupaciones has sido parte?

La primera agrupación a la que pertenecí se llamó “Obsessión La Bachata de México”, de la ciudad de Puebla.

He tenido algunas colaboraciones con grupos de diferentes géneros musicales entre ellos: Mantra Rock Band, Skapienz, La Quinta Línea, entre otros. También he trabajado con grupos locales del Género Versátil: Allegro, Cassino , Corporativo Mars, y Show Par que es mi proyecto personal. entre otros. Fui corista del señor Jorge Domínguez y su grupo Súper Class.

¿por qué decidiste ser cantante?

Hace muchos años tuve la oportunidad de cantar en un concurso de la “Rockola Coca Cola”, recuerdo que fue en el estadio Tlahuicole y el lugar estaba lleno. Aún recuerdo la emoción y el nerviosismo que me causó el hecho de estar arriba de ese escenario sintiendo la vibra y la buena respuesta de la gente, fue algo maravilloso que me hizo saber que a eso me quiero dedicar el resto de mi vida.

¿QuÉ es lo que más disfrutas de ser cantante?

Disfrutar de la música, hacer algo que amo, y transmitirlo para que los demás también lo disfruten.

¿EN QUIÉN TE INSPIRAS

Lila Downs, Fela Domínguez y María José.

¿A quiÉn admiras del ambiente musical?

A los intérpretes que a pesar de los años aún siguen vigentes, como Yuri, Luis Miguel, Lupita D’Alessio, Emmanuel, Mijares.

Evelin, una cantante con mucho amor por Tlaxcala /CORTESÍA EVELIN ROD

¿Escribes canciones?

A lo largo de mi vida he escrito muchas cosas, canciones como tal muy pocas pero con una de ellas, gane un concurso de canto y composición a nivel estatal cuando cursaba el bachillerato.

¿En este año qué habrá de Evelin Rod?

En este momento estoy enfocada en lo que será mi primer material discográfico, debido a la situación actual que estamos viviendo también estoy trabajando en mis redes sociales para ofrecerles mayor y mejor contenido de mi propuesta musical, y seguir trabajando en presentaciones y eventos cuando sea posible.

¿Con qué grupo local te gustaría grabar una canción?

Me gustaría hacer una colaboración con diferentes músicos del estado y presentar un tema que transmita un mensaje de paz y esperanza para los momentos de incertidumbre que estamos viviendo actualmente.

