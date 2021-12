Fernanda representará a México

La hermosa Fernanda Valladares posee la corona del certamen Teen Petite Rivera Maya 2022 y visitó las instalaciones de El Sol de Tlaxcala para contarnos sobre su próximo concurso de belleza Miss Mesoamérica Internacional 2022, donde representará a México y se llevará a cabo en próximos meses en el Salvador.

Círculos Tlaxcalteca Janelly Xolaltenco gana título internacional

Llegó contenta y saludando a todos, además de admirar el árbol de Navidad, le impresionó la decoración alusiva a la fecha y no dudó en tomarse unas fotos para sus redes sociales.

Entérate: ➡️Coronan a Yoselin Pacheco como Teen Petite Tlaxcala 2021

Luego comenzamos con una charla amena, donde compartió los detalles de su próximo concurso de belleza. Resaltó la motivación que le brinda su familia para dar lo mejor y traer la corona para México.

¿Cómo te preparas para tu próximo concurso de belleza?

Te recomendamos: ➡️ Con sesión de fotos, Rosa Giovanna celebró su cumple

"Físicamente me estoy cuidando con una alimentación saludable, evitó los carbohidratos, tomo mucha agua y hago ejercicio".

¿En qué otras cosas más te enfocas en tu preparación?

"En ser positiva".

Lee más: ➡️El príncipe Carlos y Camilla pasarán la Navidad con Isabel II

¿Ya sabes que países participarán en el certamen internacional?

"No, he visto algunas fotos de unas niñas que están muy guapas, al igual que yo están preparándose arduamente, solo pido que me apoyen en mis redes sociales, aparezco como Fernanda Valladares, sigan mis publicaciones y no dejen de comentar, todo eso nos sirve, nos lo cuentan, además me gustaría que me conocieran más y sepan lo que hago".

Te puede interesar: ➡️Con el tema “Desordenado”, Carla Nuñez triunfa en la música

¿Cómo te consideras?

"Una mujer que lucha por sus sueños, que no se vence fácilmente, tengo 17 años y es mi primer certamen y título de belleza Teen Petite Rivera Maya y quiero seguir dando lo mejor, quiero que sepan de Tlaxcala, quiero poner en alto el nombre de nuestro estado".

Entérate: ➡️ Waxin Fong, el hombre estrella de los asados

En lo personal, ¿te ha servido estar en los concursos de belleza?

"Sí, en mucho, soy diferente, pienso diferente, en fin".

Continúa leyendo: ➡️Esta es la razón por qué la princesa Ana no pasará Navidad con Isabel II

Fernanda asistirá al Miss Mesoamérica Internacional 2022. Ruth Padilla

¿Cómo te ha ayudado?

"Para empezar en mi seguridad, en hablar sin temor, sin miedo a equivocarme, creo esto nos ayuda en tener mejor autoestima y olvidar el qué dirán, soy más segura de mí.

¿En qué te enfocas a la hora de estar en una pasarela?

Más información: ➡️Joven armado entra a terrenos del castillo de Windsor; ¿qué pasó con la reina Isabel?

"En nada, pongo mi mente en blanco, lo único que pienso en ese momento en no equivocarme y dar lo mejor".

¿Cuál es tu sueño?

"Ser una gran profesionista y agradecer a Dios y a mi mamá por estar siempre conmigo, a mí papá que desde el cielo sé que me cuida".

Entérate: ➡️Gretel Jardon da consejos sobre la cirugía plástica

¿En cuestión de moda y belleza como te ves en unos años más?

"Definitivamente seguir en los concursos de belleza y aún más adelante ser directora de algún certamen de belleza, quiero apoyar a las niñas que quieren y sueñan vivir un reinado".

Te puede interesar: ➡️Isabel II recuerda al duque de Edimburgo en su discurso de Navidad

¿Tienes algún proyecto social?

"Apoyar a niños de escasos recursos, tengo muchos en realidad, pero más adelante ya te los contaré primero quiero que se terminen de cocinar".

Lee más: ➡️ Tlaxcalteca Janelly Xolaltenco gana título internacional

Gracias Fer por compartir un poco de ti…. Gracias a ustedes, a El Sol de Tlaxcala que siempre están al pendiente de las reinas de belleza, sin su apoyo no nos conociera nadie, un gusto y placer el haber estado aquí.

Fernanda tiene 17 años de edad y triunfó en su primer certamen de belleza Teen Petite Rivera Maya para representar al país en el concurso que será realizado en El Salvador.

LEE MÁS: ⬇️

Círculos Con el tema “Desordenado”, Carla Nuñez triunfa en la música

Círculos Waxin Fong, el hombre estrella de los asados