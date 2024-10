Fernanda Velázquez representará a Tlaxcala en la fase nacional de Miss Mesoamérica Riviera Maya 2024, en Hidalgo

Inteligencia, elegancia y belleza son palabras que definen a Fernanda Velázquez Valencia, de 18 años de edad. Fernanda fue coronada como Miss Mesoamérica Riviera Maya 2024 Tlaxcala y representará a nuestro estado en el mes de noviembre en el certamen nacional, en el estado de Hidalgo.

La también modelo es estudiante de la licenciatura en arquitectura en la Universidad del Valle de Tlaxcala y es originaria del municipio de Amaxac.

Conozcamos un poco más de ella

¿Cómo te sientes tras obtener la corona de Miss Mesoamérica Riviera Maya?

Ganar la corona de Miss Mesoamérica Riviera Maya 2024 me llena de emoción y gratitud, pero también, soy consciente de la gran responsabilidad que esto conlleva.

¿Quiénes son tu principal apoyo para este certamen?

Mis principales apoyos para este certamen son, sin duda, mi mamá, mis amigos y mi director. Mi mamá ha sido una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Su dedicación y amor incondicional me han enseñado la importancia de la perseverancia y la confianza en mí misma. Siempre ha estado a mi lado, animándome a seguir mis sueños y recordándome que cada desafío es una oportunidad para crecer.

¿Cuál es la clave para esta disciplina?

La perseverancia. Este camino requiere dedicación y trabajo constante, tanto en el aspecto físico como en el mental y emocional. Es fundamental mantener un enfoque positivo y estar abierta a aprender de cada experiencia sea positiva o negativa.

¿Qué viene para Fernanda Velázquez Valencia en un futuro no muy lejano?

Tengo grandes sueños por cumplir. A finales de noviembre, representaré a Tlaxcala en el Certamen Nacional Miss Mesoamérica México, en Pachuca, Hidalgo. Este evento será una oportunidad increíble para mostrar mi pasión y dedicación.

¿Cuál sería tu mensaje para quienes quieren participar en un certamen?

Que se atrevan a soñar en grande y a creer en sí mismas.

¿Cuál es el mayor reto en tu vida?

El mayor reto en mi vida ha sido enfrentar nuevos desafíos. Cada vez que me encuentro ante lo desconocido, siento la presión y la incertidumbre, pero he aprendido a abordarlo con valentía. Estos momentos me han enseñado a salir de mi zona de confort y a adaptarme.

¿Si tuvieras que cambiar una cosa de tu vida que cambiarías?

En realidad no cambiaría nada. Cada esfuerzo, cada decisión ha sido fundamental para forjar la persona que soy hoy. Mis experiencias en la música, como tocar la guitarra eléctrica, el teclado y el ukelele, han sido momentos de alegría y creatividad que me han enriquecido profundamente.

¿Cuáles son los valores más importes que debe tener una miss?

Una reina de belleza debe poseer valores que no solo la enriquezcan a ella, sino que también impacten positivamente a los demás.

¿Por qué una miss puede ser un ejemplo positivo o negativo para las jóvenes?

Una miss puede ser un ejemplo positivo para las jóvenes al representar valores como la confianza, la disciplina y el empoderamiento. Su éxito en el certamen puede inspirar a las chicas a perseguir sus sueños y a cuidar su salud física y mental. Además, muchas de ellas utilizan su plataforma para promover causas sociales, lo que puede motivar a las jóvenes a involucrarse en su comunidad.

Si ganaras el certamen nacional ¿Qué actividad social te gustaría trabajar?

Me enfocaría en combatir la baja autoestima, especialmente entre jóvenes y mujeres. Implementaría programas que fomenten la autovaloración y el amor propio, mediante talleres de autoafirmación y campañas en redes sociales que celebren la singularidad de cada persona.

Con esta pregunta cerramos, si tuvieras que ponerle un título a la historia de tu vida ¿qué título le pondrías y por qué?

Lo haría con “Decisiones Extraordinarias”. Este título encapsula el viaje que he recorrido, en donde he enfrentado desafíos que me han empujado fuera de mi zona de confort, cada uno ha sido extraordinario porque me han hecho crecer y evolucionar, me han enseñado la importancia de la valentía y la resiliencia y sobre todo que no sólo afectan nuestro presente, sino que también moldean nuestro futuro.

Nombre: Fernanda Velázquez Valencia.

Edad: 18 años.

Estudia: Licenciatura en Arquitectura en la Universidad del Valle de Tlaxcala.

Bailarina de competencia en la academia Pasión Vertical.

Sabe cantar, teoría musical, tocar el piano, la guitarra eléctrica y el ukulele.

Le gusta el arte y ama bailar.

Libro: “El hombre en busca del sentido” - Viktor Frankl

Color favorito: Morado y azul.

Música: Salsa y bachata.

Lugar favorito de Tlaxcala: Santuario de las luciérnagas en Nanacamilpa.

Bebida tlaxcalteca: Cacahuatole.

Comida tlaxcalteca: Tlacoyos.

Postre tlaxcalteca: Muéganos.