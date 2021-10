Ganó premio internacional Alexander Cagnat

En días pasados fue la final de Miss Petite Internacional en el país de El Salvador y, por tercera ocasión, Alfredo Alexander Cagnat, originario de Tlaxcala y director de Miss Petite México, obtuvo el premio a mejor director debido a su trabajo en el certamen de belleza y por ser uno de los que impulsa la cultura.

Te recomendamos: ➡️Visitan Tlaxcala, reinas de belleza originarias de Jalisco y Chiapas

Círculos

¿Qué ha servido para lograr tres veces el premio a mejor director de certamen de belleza a nivel internacional?





Pues me sirve mucho a seguir mejorando, a seguir creyendo en los sueños y la confianza que la gente me da para entrar a mi plataforma; una plataforma que apoya los sueños, me impulsa mucho a que las chicas luchen por lo que quieren y no se rindan a sus sueños.





¿Cómo iniciaste en el mundo de los certámenes de belleza?

Círculos

Inicie hace 10 años, creí que el mundo de la belleza es un mundo donde puedes admirar los cambios de la mujer y admirar las transformaciones de ellas. Es un mundo qué día a día se va actualizando.

Te puede interesar: ➡️Elena Roldán gana títulos de belleza para Tlaxcala

¿Cuál fue tu primer certamen de belleza que dirigiste?





"Mi primer certamen fue Señorita Prepa en Martínez de la Torre Veracruz".

¿Crees que los certámenes de belleza tienen más auge ahora que antes? ¿y a que se debe?

Deportes Avanza liga de ajedrez virtual

"Sí, yo creo que ahorita están en su punto perfecto, muchas chicas creen en ellos, todo va evolucionando y esa evolución incluye a las nuevas generaciones de niñas".

Lee más: ➡️Segob supervisará concursos de belleza

¿Cuál es el consejo ideal de un director de certamen de belleza a una participante?





Que nunca dejen de soñar, que los sueños son el motor hacia el camino del éxito.





Alfredo Alexander, es uno de los directores de certamen de belleza, más destacados en México, su liderazgo a llevado a decenas de niñas a cumplir sus sueños de ser soberanas a que nunca se rindan y hacer que crezcan en todos los aspectos.

Círculos El estilismo es una forma de empoderamiento: Melanie Jovanovic

Es un hombre exigente, pero a la vez noble, le gusta que todo evento que organiza, salga a la perfección, no soporta un no, un no se pudo, un no puedo, "todos podemos, bien o mal si se puede, y me gusta que mis niñas sean audaces y perseverantes", concluyó.

Entérate: ➡️Universal Petite Tlaxcala 2021 | Flor Sanluis, una mujer empoderada

Hace 10 años, el tlaxcalteca Alfredo Alexander Cagnat inició en el mundo de la belleza, su primer certamen fue Señorita Prepa en Martínez de la Torre Veracruz.





Continúa leyendo

Círculos

Gossip