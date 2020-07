Gianella Osoram, abogada y chica fitness

Gianella Osoram, es una mujer de ejemplo en todos los aspectos, es abogada de profesión, chica fitness y destacada modelo, posee de una gran personalidad, así como de una figura muy trabajada.

En redes sociales se ha vuelto tendencia con sus espectaculares consejos de ejercicios para realizar en casa, además de ser una de las mujeres que ha participado en diversos programas de televisión enseñando lo mejor de una chica fitness.

Es modelo por pasión/CORTESÍA GIANELLA OSORAM

Tiene 33 años, es madre y padre de una hermosa niña, desde los cuatro años práctica el fitness, empezó con la natación y de ahí en waterpolo, lo que le abrió la oportunidad de estar en varias competencias.

Recordó que estando en la Universidad concurso en un certamen de belleza donde la eligieron para entrar a una agencia de modelos internacional, que hasta la fecha colabora.

Conozcamos un poco más de Gianella, mujer comprometida con lo que hace.

¿Siempre llevaste un estilo de vida saludable?

Si, desde pequeña tuve ese ejemplo y lo bien aprendido nunca se olvida, ahora es algo que le transmito a mi hija y a la gente que me rodea.

¿Cómo es un día en la vida de Gianella?

Muy activo pero al mismo tiempo muy productivo, mis días comienzan a las 06:00 horas y no paro hasta las 10:00 u 11:00 horas, me encanta lo que hago y siempre estoy feliz con los resultados.

Es chica fitness desde los cuatro años, ahora se ha convertido en tendencia en redes sociales por sus grandes consejos para ejercitarse en casa/GIANELLA OSORAM

¿Cómo explicarías el concepto de ser fitness?

Estar bien de manera general, físico, emocional y mentalmente, es un estado que se logra trabajando en nosotros mismos todos los días y donde aprendemos a desarrollar una vida sana.

¿Cómo combinas tu profesión como abogada y chica fitness?

Bien, ahorita estoy enfocada con todos mis sentidos en mi marca personal llamada Woman's Free by Gianella Coach, es un programa creado y diseñado por mí, para hacer crecer a las mujeres (principalmente) de todas las edades y sobre todo a rescatar su esencia más pura sin dejar de lado su personalidad y su empoderamiento de manera positiva y sin caer en lo común.

¿Cómo te iniciaste como modelo?

Pues se dio la oportunidad, vi la convocatoria y me llamó la atención, además contaba con la estatura y las medidas requeridas y bueno, no soy tan fea jajaja es algo que no me cuesta hacer y me gusta, no soy experta pero hago mi mayor esfuerzo, como en todo.

¿Qué significa para ti la fama en redes sociales?

Significa que estoy haciendo las cosas bien, mi mayor interés es que logren ver, percibir y entender lo que estoy haciendo, que realmente me apasiona, me llena, me hace feliz y sobre todo que siempre hago las cosas para beneficio de todos”.

¿Qué buscas transmitir?

Qué de verdad todo es posible, pues día con día nos enfrentamos con la consigna de sobrevivir, de superar retos, obstáculos y situaciones que nos generan un estado de alerta y es aquí, donde cada uno de nosotros forjamos nuestro carácter, nos superamos con actitud, con ganas, con emoción y fuerza.

Para ti ¿Cuáles son las claves para gozar de una vida saludable?

Querer realmente una vida saludable, tener la mejor actitud para lograrlo, ser constante con lo que uno quiere y ser muy disciplinado.

¿Por qué recomendarías adoptar un estilo de vida fitness?

Por salud, cuidar de ti en todos los sentidos es un objetivo que debemos tener establecido siempre, hay que aprender a valorarnos y reconocernos para ser más conscientes de que realmente lo necesitamos.

¿Qué cambios produjo en tu vida?

Definitivamente sólo cambios positivos y ganas de ser mejor, de vivir, de estar bien y de ser yo misma.

SUS FAVORITOS

*Color: turquesa

*Libro: Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki

*Película: Me before you

