Gigi Grande: la primera modelo trans de Tlaxcala

Gigi Grande ha marcado un hito en la historia de Tlaxcala al convertirse en la primera modelo transgénero del estado. Su camino hacia el reconocimiento ha sido una mezcla de lucha por sus derechos y su faceta activista.

Círculos Lucero Mijares llegará gratis a Tlaxcala en el Festival de la Familia

Lee más: ➡️¡Boda de ensueño! Edith Márquez se casó en Tlaxcala

Desde su origen en el municipio de Tlaxcala, Gigi ha desafiado obstáculos y ha encontrado su lugar en el mundo del modelaje, participando en eventos sociales y siendo imagen para revistas nacionales de moda, además de haber sido parte de programas de televisores importantes como Televisa. Recientemente, compartió su inspiradora historia con El Sol de Tlaxcala.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

SU TRAYECTORIA

En una charla reveladora, Gigi compartió su trayectoria, destacando su transformación personal y su búsqueda constante de la felicidad genuina. Desde sus días de estudiante hasta su incursión en el mundo del entretenimiento en la Ciudad de México ha forjado su identidad con determinación.

Te recomendamos: ➡️Noche de moda en Tlaxcala con Legio Angelorum Fashion Show

Ha conocido personajes de la vida política y social que le han dado la oportunidad de crecer en todos los ámbitos; fue así que, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presentó su espectáculo musical titulado: “The Songs We Love”, el cual resultó un éxito, pues tuvo un lleno total. En el modelaje, hizo sus primeras fotos en el Centro de las Artes.

La vida cambia a cada instante y cada momento se vuelve único, hoy estoy adscrita a la Secretaría de Cultura creando y rompiendo barreras que hace tiempo alguien me dijo que no se lograría, pero gracias a la lucha y tenacidad ¡todo es posible! Hoy sé que no escogí el arte, el arte me escogió a mí, a lo largo de mi vida ha sido un gran aliado al usarme como una de sus más queridas exponentes expresó.

Más detalles: ➡️Deslumbrante estilo local en el Legio Angelorum Fashion Show

Círculos Chamarras de sarape tlaxcaltecas conquistan el mercado extranjero

A pesar de las dificultades y los prejuicios, Grande ha perseverado, construyendo su carrera como actriz y modelo. Su regreso a Tlaxcala estuvo marcado por la determinación de hacer una diferencia en su comunidad, fundando una organización para ayudar a niños de escasos recursos.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos personales, incluyendo desamor y críticas injustas.

A través de altibajos y momentos de adversidad, la modelo ha encontrado fuerza en su pasión por el arte. Su participación en eventos culturales y su compromiso con causas sociales la han convertido en un símbolo de resiliencia y empoderamiento.





Círculos Afuera tú no existes, solo adentro: Caifanes regresa a Tlaxcala en diciembre

Infórmate: ➡️Las margaritas: la flor de abril que simboliza amor y pureza

Hoy en día, Gigi continúa desafiando estereotipos y rompiendo barreras en el mundo del modelaje y la cultura.

Su historia es un recordatorio inspirador de que, a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza y oportunidades para aquellos que se atreven a soñar en grande.

CON LA MIRA EN EL FUTURO

Sigue leyendo:➡️La danza es amor, y el amor hay que ofrendarlo al pueblo: Raúl Tlaxcala Yolochicahuac

Gigi ha colaborado con importantes marcas y ha participado en eventos de renombre a nivel nacional; su meta es seguir en el mundo del modelaje tanto en el país como a nivel internacional.

Su fundación sigue siendo su principal objetivo, en busca de un futuro más prometedor para las niñas y los niños de escasos recursos.

Además Gigi continúa compartiendo su historia personal como un testimonio de resiliencia y superación.

A pesar de los desafíos, Gigi ha encontrado apoyo en su esposo, quien la acompaña en su viaje.