Giovanna Hernández fomenta el amor propio

Rosa Giovanna Hernández Hernández, es una exsoberana que en su tiempo fue muy aclamada y continúa siéndolo, no solo por ser hermosa, sino por el gran talento que tiene en todos los ámbitos, es altruista y tiene un gran amor a su tierra, es originaria de Tlaxco, estudió la Licenciatura de Administración Turística en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al mismo tiempo la certificación como modelo profesional y master en la Academia I&E de Nydia Soria.

Tuvimos la oportunidad de platicar con esta destacada mujer tlaxcalteca, que se mantiene en el mundo de los certámenes de belleza y moda, pero antes recordemos que fue Miss Petite Globe Tlaxcala 2018, Chica Campus BUAP 2016, por mencionar algunos títulos de belleza; actualmente es la directora de las plataformas de belleza, Miss Globe Tlaxcala, Miss Juventud Tlaxcala y Embajadora Tlaxcala, con la proyección de más de 16 reinas municipales y estatales.

Sus productos favoritos de belleza, son la marca tlaxcalteca Bissu. Foto: Cortesía | Brayam Guerrero

En esta ocasión nos compartió algunos de sus secretos para verse siempre radiante, de como cuida su piel y más cosas interesantes y de su gusto por las motos, que, por cierto, la sesión de fotos fue especial.

¿Cómo cuidas tu rostro?

“Para cuidar mi rostro, procuro no dormir maquillada y utilizo mascarillas naturales de avena, chocolate y sábila para hidratar mi rostro. Procuro tomar mis dos litros de agua y utilizo protector solar, así mismo también utilizo cremas humectantes para dejar la piel suave

¿Cómo haces para tener tu cuerpo tonificado?

“No me considero tener un cuerpo perfecto, ya que todos los cuerpos lo son, procuro cuidar mi cuerpo evitando lo más posible consumir grasas y refrescos, así como consumo muy poco pan y tortillas; en mi dieta no faltan las frutas y verduras, así como colaciones de nuez o almendras. Aunque soy fanática de la comida típica mexicana, todo consumo moderado y también realizo rutinas de ejercicio en casa”.

Compartió algunos de sus secretos para verse siempre radiante, de como cuida su piel y más cosas interesantes y de su gusto por las motos. Foto: Cortesía | Brayam Guerrero

¿Cuáles son tus productos favoritos de belleza?

Sin duda mis productos de belleza favoritos actualmente lo son la marca Tlaxcalteca Bissú, son geniales y cada vez están innovando con más variedad de productos.

¿Has tenido tratamientos estéticos?

“Fíjate que es una pregunta que me realizan muy seguido, pero no, siempre comento que solo fue herencia de mamá y papá, por el momento no tengo ningún tratamiento estético y es algo de la esencia que me caracteriza el motivar a mis chicas a querernos y amarnos tal cual somos lo importante siempre será lo que somos, lo que representamos nuestra humildad y aporte a la sociedad”.

Por último, ahora te vemos diferente en la sesión de fotos, ¿Eres fanática de las motos?

La actual sesión fue una idea que traía de hace años, las motos me gustan ya que desde chica veía las motos de mi familia especialmente de mi papá que siempre ha sido fanático de ellas, hoy quise innovar con estas bonitas fotos.Entérate: ➡️Una reina debe ser bondadosa: Yaksi Citlally

Sobre Rosa Giovanna:

Edad: 25 años de edad

Originaria: Tlaxco

Estudios: Licenciatura de administración Turística en la BUAP

Títulos de belleza: Miss Petite Globe Tlaxcala 2018, Chica Campus BUAP 2016, por mencionar algunos.

Profesión: directora de las plataformas de belleza Miss Globe Tlaxcala, Miss Juventud Tlaxcala y Embajadora Tlaxcala, cuenta con la proyección de más de 16 reinas municipales y estatales.

