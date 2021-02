Giselle Torres, la nueva reina de YouTube

Giselle Torres, es una joven cantante, escritora y compositora, es mexicana y es una de las famosas entre los 2.3 millones de seguidores en su canal de YouTube, por la frescura de sus canciones y a quienes escuchan en el factor X 2013, platicó con El Sol de Tlaxcala de como recibió este nuevo año 2021, además de su participación en una película.

Hace días presentó su nuevo material discográfico, titulado “Breakup”, el cual está siendo todo un éxito, conozcamos un poco más de esta joven talentosa.

Platícanos de tu nuevo sencillo

Esta canción es un himno dedicado a las chicas, habla sobre las emociones que se viven cuando les rompen su corazón. El sentimiento de confusión de cuando no paras de pensar en esa persona, aunque te haya herido, y eventualmente cerrar tus sentimientos y aceptar que no iba a funcionar esa relación y es momento de seguir adelante.

Algo muy sentimental ¿Cierto?

La verdad es que si, está muy llegadora esta melodía y me encanta.

¿Cómo te afectó la cuarentena?

Me ayudó a ser más creativa. En este tiempo fue que escribí esta canción, que también está bajo la producción musical de Trey Vittetoe, productor y compositor de Los Angeles. Entre otros créditos: Selena Gómez For You 2014 “Falling Down” Selena Gomez, Kiss and Tell. 2009, Miley Cyrus Breakout 2008, Locnville “Grapevine” 2016 Jessie James 2009 “Bullet” (escrita junto a Katy Perry) y más.

Esta canción fue escrita, compuesta y grabada en la recamara de Giselle durante estos meses de pandemia, la producción se llevó a cabo por línea.

El video Oficial Breakup fue dirigida por Giselle de la misma manera que la canción. La pieza audiovisual es protagonizada por la propia Giselle, fue dirigida por ella misma, el director de fotografía Donald Turner y producida por su mamá Angélica Torres, quien ha producido todos sus videos en Youtube.

La bella artista es parte de un elenco internacional en la película Misfit con esta noticia cerró el año 2020 con una gran noticia, la nueva película de Touche Films y 2b, Originals y parte de Enchufe TV. Giselle viajo a Quito, Ecuador, donde estuvo rodando al lado de un cast increíble y grabar un tema que será parte de la película. Ella representará a “Sophie”, la mejor amiga de Julia, la protagonista de esta historia. “Estén pendientes para el estreno en unos meses”.

A los 13 años Giselle empezó a componer sus propias canciones y fue invitada a cantar un tema propio para el Papa Francisco en México.

A la fecha ha compuesto cerca de 38 temas originales, entre los que se encuentran el de la serie de tv Five@305, la película “Intern in Chief” y tres más que harán parte de la musicalización de la película Princess Cut Amazon.

1.07 billones de visitas acumulan sus videos musicales

Desde los 9 años de edad es famosa gracias a su canal de YouTube donde cuenta con 2.3 millones de suscriptores de más de 80 países

