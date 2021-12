Gretel Jardon da consejos sobre la cirugía plástica

Gretel Jardón Bandera es una mujer emprendedora, empresaria y YouTuber. La joven es originaria de Cuba y en sus videos da consejos para lucir bien en todos los aspectos, entre sus seguidores hay tlaxcaltecas que interactúan en sus pláticas, lo que llamó la atención para entrevistarla y amablemente platicó de sus experiencias y compartió algunos consejos para lucir siempre hermosa

“Es muy curioso que haya específicamente mujeres tlaxcaltecas que me siguen mucho y con las que más interactúo, por eso siempre menciono a este bello estado mexicano, muchos me han preguntado si soy tlaxcalteca o mexicana, qué más quisiera, pero si tengo grandes amigas que, aunque no las conozco en persona, siempre me siguen y apoyan lo que hago y agradezco el detalle que este medio de comunicación tenga hacia a mí, estamos lejos, pero ahora con tanta tecnología los siento cerca”.

Gretel, desde pequeña ayudó a su papá Luis Jardón, fundador de Seduction Cosmetic Center. Tiempo después, estudió la carrera de Business Administration y Marketing. Además de ser esposa y madre, es una exitosa empresaria dedicada a la cirugía plástica. Su centro cuenta con los mejores especialistas en innovar y brindar atención a miles de pacientes que buscan mejorar su apariencia física. Por ello, es que nos dimos a la tarea de platicar con ella para que nos compartiera las principales acciones que debemos realizar antes, durante y después de una cirugía.

Cortesía | Gretel Jardon

Comentó que existen dos tipos de cirugías en esta especialidad: la plástica y la reconstructiva. La primera refiere a mejorar el bienestar emocional y físico de las personas; mientras que la segunda, consiste en reconstruir áreas del cuerpo que han sido dañadas ya sea por traumatismo, quemaduras, cáncer, malformaciones, entre otras.

“La cirugía estética devuelve autoestima, seguridad, salud mental y física, así como la confianza, a muchas personas que carecen de estas cualidades o simplemente han sufrido cambios en sus vidas que los han llevado a sentirse así”, sostuvo Gretel.

Expresó que cuando una persona decide someterse a una cirugía plástica debe ser consciente de la decisión y de algunas recomendaciones que son necesarias para no cometer errores y tener los resultados positivos esperados.

“Se trata de que cada paciente tenga la seguridad de que está en buenas manos; por ello, es importante considerar algunos puntos que permitirán una buena experiencia”, declaró la cubana.

Una cirugía exitosa debe tener como primera instancia un buen cirujano, ya que él siempre te va a recomendar lo mejor para ti.

“Ponerse en manos de especialistas, investigar el lugar a dónde se van a dirigir, busquen centros acreditados por el departamento de salud, puesto que eso garantizará resultados óptimos”.

Dijo que previo a someterse a algún tipo de cirugía, es necesario tomar en cuenta que deben evitar todo tipo de drogas, tabaco y alcohol, así como mantener una dieta balanceada para no tener dificultades durante y después de la operación.

“Los candidatos a una cirugía plástica deben estar saludables, así que es necesario someterse a estudios previos para salvaguardar la seguridad de los pacientes”.





