Hannia conquistó el Teatro Xicohténcatl

Hace unos días, el cantautor Pascual Navarro ofreció un concierto en el Teatro Xicohtencatl y la encargada de abrir este espectáculo elegante y glamuroso que reunió a la crema y nata de la sociedad tlaxcalteca y seguidores del cantante, fue Hannia Moreno, una joven de la entidad que ha dado mucho de qué hablar en sus redes sociales, y no por ser una influencer, si no por su impactante voz angelical que, al escucharla, uno queda fascinado con sus tonos altos y bajos.

Fue tanta la aceptación del público, que al final se levantaron de sus asientos y le aplaudieron, no sin antes escuchar una y varias veces “¡otra, otra, otra!”, por lo que no pudo negarse y complacer a la gente que le demostró su cariño y el apoyo.

La encantadora cantante apareció en el escenario con un vestido largo, hombros descubiertos y guantes; el peinado fue cabello suelto, maquillaje muy natural. Lució espectacular, glamurosa y elegante.

La joven es originaria de Apizaco, tiene 18 años de edad, estudia música en el Conservatorio Nacional de Música de Bellas Artes. Su trayectoria ha sido un camino lleno de muchas oportunidades.

¿Qué te ha dado la música?

La música me ha dado la oportunidad de tener trabajo en otros estados, conocer a mucha gente de mi medio (No cabe duda que en Tlaxcala hay mucho talento) y desarrollarme en el ámbito musical. Lamentablemente la pandemia derribó muchos planes y proyectos que se tenían para el 2020-2021 pero me ha dado la oportunidad de reencontrarme. Parte de lo que soy es gracias a toda la gente que me apoya, mi familia, mis amigos, mis maestros que creen en mí, en mi proyecto y en lo que puedo dar en un futuro.

“Mi compromiso es llegar a mucha gente con mi música y prepararme para los proyectos a futuro”

Hannia Moreno, cantante