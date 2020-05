Helen Andrea, peleará por la corona

Helen Andrea Álvarez Urbina, originaria de Tlaxcala capital, tiene 24 años, es una mujer soñadora y audaz. Ella es Ingeniero Químico, egresada de la Universidad Politécnica; su pasión son las pasarelas. Actualmente es Miss Petite Mundo Prehispánico Xicohténcatl 2020 y participa en el certamen estatal por la misma corona categoría Petite. El siguiente paso en el certamen es el estatal en la categoría petite que es Miss Petite Mundo Prehispánico Tlaxcala 2020.

¿Qué has aprendido de este certamen de belleza, que te servirá para toda la vida?

Considero que participar en un certamen de belleza te deja muchas enseñanzas y experiencias, entre ellas puedo mencionar el altruismo que es muy importante y la empatía es algo que abre muchas puertas en la vida.

Llegar a la final es una gran oportunidad, si no ganas, ¿seguirás en el mundo de las pasarelas?

Actualmente es Miss Petite Mundo Xicoténcatl, representará a la capital en el certamen estatal/CORTESÍA HELEN ANDREA ÁLVAREZ

Si el medio me lo permite, claro que me gustaría seguir preparándome y desenvolviéndome en este fascinante mundo de las pasarelas.

¿Este certamen ha sido solamente de belleza o de otras cualidades?

Lo que me gusta mucho de este certamen es que como su nombre lo dice, trata sobre destacar la cultura de cada estado y la ganadora nacional tendrá la oportunidad de llevar el nombre de México mostrando todo lo que tiene para ofrecer en lo cultural, tradiciones y turismo también.

¿Piensas ahora que la belleza no es lo más importante?

Mi opinión sobre el tema es que somos el reflejo de nuestras acciones y actitudes, sí somos personas dedicadas, responsables, respetuosas y actuamos de mismo modo hacia las demás personas, nuestro físico pasa a segundo plano, ya que voltearan a vernos por nuestro brillo interior.

Si llegaras a ganar, ¿qué planes tienes?

Si llegara a ganar mi propósito es dar mi mayor esfuerzo en el concurso nacional y así poner el nombre de Tlaxcala muy en alto y poder traer la corona a mi estado.

¿Cómo te estás preparando para el certamen estatal?

Helen Andrea esa una joven tlaxcalteca pasionada por las pasarelas /CORTESÍA HELEN ANDREA ÁLVAREZ

La preparación para un certamen de belleza no es solo esfuerzo de la participante, sino hay muchas personas detrás de este sueño; en mi caso, yo me preparo en el aspecto de pasarela y vestuario con el apoyo del director estatal del certamen Daisuky Vicenteño, quien personalmente nos enseña a caminar y posar adecuadamente en la pasarela. También me encargo de cuidar mi alimentación y ejercitarme. Otra parte esencial es el arreglo previo y el día mismo del concurso, por ese lado, quien nos apoya es Axel Martínez, quien se encarga de mantenernos frescas y lindas en todo el proceso del certamen.

¿Crees que tienes mucha presión?

Me considero una persona organizada y que sabe trabajar bajo presión, no niego que es difícil llevar a cabo las actividades del certamen en conjunto de mi trabajo actual y otros proyectos como mi canal de Youtube, pero con una buena organización, todo marcha bien.

¿Qué consejo le das a las jovencitas que sueñan con ser reinas de belleza?

El mensaje que quiero dar a las chicas que quieren ser parte del mundo de las reinas de belleza es que no tengan miedo a intentar algo nuevo, pareciera que es un mundo muy estereotipado, pero para eso estamos, para romperlos. En este mundo hay espacio para todas, pareciera que no es así, pero mi ejemplo es muy sencillo, soy una chica de baja estatura y, aun así, encontré mi categoría en donde a pesar de ello, puedo destacar, así que de esto de trata de la vida, de intentar cosas nuevas y no quedarnos con las ganas de hacer una u otra cosa.

¿Cómo afectó tu preparación la contingencia sanitaria por el Covid-19?

La pandemia nos tomó por sorpresa en la preparación del concurso, lo que llevó a nuestro director estatal a suspender nuestros ensayos, pero no por ello he abandonado mis prácticas; en casa sigo ensayando mi pasarela para que el día que se realice la final, poder dar el máximo.

