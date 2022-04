Iliana María cumple sus sueños en las pasarelas

Iliana María Trejo Vergara nació el 29 de septiembre de 2001. Actualmente tiene 20 años y es estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas. A su corta edad se ha convertido en una de las mujeres más aclamadas en las pasarelas, tanto como modelo profesional como reina de belleza

Círculos conversó con ella sobre su trayectoria y proyectos.

¿A qué edad comenzaste en el mundo del modelaje?

Era una niña, fue a los 13 años de edad, pero esta pasión la traigo desde que nací, siempre fui inquieta y soñaba con verme algún día en televisión, los certámenes de belleza es otra de las cosas que me gusta hacer y lo seguiré haciendo hasta donde pueda. A los 14 años me inscribí a mi primer certamen el cual con poca experiencia tuve excelentes resultados y obtuve el premio a mejor pasarela.

¿Después de esto que siguió?

Seguí entrando a más concursos de belleza los cuales seguía obteniendo excelentes resultados; a los 16 años gané mi primer corona y título a nivel nacional y me posicione en el top ocho y tuve el reconocimiento nuevamente de mejor pasarela a nivel nacional.

A los 16 años ganó su primera corona. Cortesía | Iliana Trejo

¿En cuántos concursos nacionales has estado?

En cinco estatales y uno nacional también he estado en cursos con reinas nacionales como Kristal Silva, Regina Peredo y Sofía Aragón, quienes me han ayudado bastante a mi preparación ya que quiero seguir en este mundo y poder llegar a certámenes de grand slam.

¿Te ha sido difícil combinar tu escuela y ser modelo?

Cuando haces las cosas con amor y si es realmente es lo que te gusta, créeme que nada se dificulta, para todo hay tiempo, solo es cuestión de hacer una buena organización y hasta tiempo de sobra habrá.

Hablando de tiempo, ¿Qué haces en tus tiempos libres?

Me la paso en casa con mi familia, a veces salgo con mis amigos, pero es muy espontaneo, también trato de hacer ejercicio, leer entre otras cosas que me favorezcan a mi persona.

Ha sobresalido en los certámenes de belleza. Cortesía | Iliana Trejo

¿Llevas alguna dieta en especial?

No, yo como de todo, la verdad las dietas no son lo mío y aunque si he tratado de hacerlas, nada más no puedo, pero tengo la ventaja de que como mucho y no engordo, -dijo riéndose- pero eso sí, el ejercicio no lo dejo.

Es una de las mujeres más aclamadas en las pasarela. Cortesía | Iliana Trejo





