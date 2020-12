Ilse Toledo González, cumple sus metas

La exreina de belleza, Ilse Toledo González, es una mujer que lucha por los derechos de los jóvenes, es altruista, comprometida en sus estudios, fue senadora juvenil en el 2019 y está a punto de concluir su carrera en Derecho con especialidad en Terminal en Seguridad Pública, por ello, realizó una sesión de fotos familiar, adelantó lo que enmarcará en su vida y el esfuerzo de sus padres.

La futura abogada, dijo que su graduación será en febrero del próximo año, pero quiso adelantar las fotos de recuerdo con sus hermanas, cuñados, sobrinos y papás, ya que han sido el principal motivo por salir adelante.

Expresó que está sesión de fotos fue muy independiente a la de la escuela, esto solo fue familiar y fue un detalle para sus seres queridos, que han sido testigo del esfuerzo y amor que ha puesto la jovencita para formarse en una admirable profesionista.

Ilse es una joven muy activa en lo social, se le conoce por apoyar a personas en todos los aspectos, aparte ha participado en certámenes de belleza que le han permitido conocer a fondo la entidad.

Dentro de la universidad, participó en Cine de ayer, Academia de Fiscal y en un really jurídico, en todos tuvo menciones honoríficas.

“Por el momento me enfocaré en mi carrera, pues estoy a un paso de convertirme abogada, este es otro de mis sueños, y sobre las pasarelas, por el momento no regresaré a este mundo de la belleza, pero no quiere decir que desapareceré de esto, porque aunque solo apoyando me verán en esta otra pasión”.

Ilse Toledo González

Quiero agradecer también el apoyo de ustedes, a El Sol de Tlaxcala, por ser parte de mis sueños, por siempre apoyar a los jóvenes que tienen talento en todos los aspectos”

