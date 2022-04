Inauguran el Centro de Negocios Hotel Holiday Inn de Tlaxcala

Durante la inauguración, la gobernadora del estado argumentó que después de siete años, reabrir este espacio representa la oportunidad de sumar esfuerzos con la iniciativa privada, a fin de fortalecer lazos institucionales entre los sectores económico, cultural y social de la entidad.

No solo es un lugar de visita, sino que juntos, empresarios y artistas, podemos abrir las puertas de Tlaxcala para el mundo… Con esta riqueza no tengo duda de que los beneficios de este binomio creado entre turismo y cultura nos va consolidando como uno de los destinos más representativos a nivel nacional, con la derrama económica e intercambio cultural que requerimos en el estado, argumentó.

Asimismo, el secretario de Cultura en Tlaxcala destacó que la invitación se encuentra abierta a todo el sector privado para que se sume al proyecto cultural, que se ha preparado en beneficio de todo el territorio estatal.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Para nosotros es un gusto que, como Secretaría de Cultura, podamos participar en este evento… la cultura es esa herramienta para contar, dibujar, cantar y escuchar una nueva historia en Tlaxcala. Los invitamos a que nos acompañen en este gran proyecto que ya está funcionando y que puede ser una buena opción para que la iniciativa privada y la cultura podamos ir de la mano, indicó.

En su intervención, José Bayrón, artista bolivariano, señaló que en las diferentes áreas del Centro de Negocios “verán un óleo sobre lino, hay grabados, dibujos, cerámicas, ya se habló del Hombre Azul icono de Puebla; mi obra barroca en la que tocó temas muy mexicanos desde una perspectiva hacia el mundo, muy moderna pero que tenga nuestra raíz”.

Además, Federico Muñoz Cuoto, inversionista del Hotel Holiday Inn, afirmó que en los últimos 10 años en México el concepto de los centros de negocios ha cobrado mucha fuerza convirtiéndose en un espacio ideado para facilitar el día a día de las pequeñas organizaciones favoreciendo a los emprendedores locales.

Tlaxcala está en un lugar privilegiado con grandes comunicaciones… se hizo un estudio profundo de la comida tlaxcalteca y en el restaurante lo estamos fomentando… debemos hacer permanentes estos eventos porque la relación de la cultura y los empresarios debe existir.

En tanto, la muestra de Rober Smith cobró fuerza en voz de Andrea Sánchez Moreno, quien textualmente expresó que no pude asistir al evento por un problema de salud, le he pedido a Andrea que exprese mi gratitud por haber sido invitado a mostrar mi obra en este espacio… Estoy agradecido por las experiencias personales y profesionales que he tenido a lo largo de mi vida; mismas que me permiten comprender cómo usar estos materiales para producir lo que quiero y compartir mi mensaje personal a través del arte.

Cabe destacar que la ceremonia estuvo encabezada por la gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala; el secretario de Cultura de Tlaxcala; el inversionista del Hotel Holiday Inn; el artista José Bayro Corrochano y Andrea Sánchez Moreno, representante del artista plástico Robert Smith.

Además, estuvieron la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, el secretario de Desarrollo Económico y la alcaldesa de Yauhquemehcan.

