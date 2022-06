Influencer tlaxcalteca Dariana González impone su estilo

Sonriente y amble llegó a las instalaciones de El Sol de Tlaxcala la famosa influencer Dariana González Maldonado, para platicar un poco sobre ella y sobre su experiencia en el programa de “Enamorándonos”, transmitido por Tv Azteca que, por cierto, alcanzó un fuerte reality show. Vestida muy a su propio estilo, con pantalón y sudadera holgado, tenis, peinada de dos coletas, uñas largas con un toque fashion, pestañas largas, pero sin perder el glamur; saludó con atención a los que pudieron verla llegar, subió al área de entrevistas y sin tabús comenzó a describirse como es ella y de que no le teme a las criticas de las personas, es una mujer integra, capaz de hacer realidad todo lo que se propone. Es del municipio de Ixtacuixtla, tiene 22 años de edad y la gente la adora por ser una chica de corazón noble.

Además, es una joven altruista, le gusta ayudar a quien lo necesita, le encanta dar platicas a jóvenes sobre temas de la actualidad, estudia fotografía y le encantaría ser alguien importante en el ramo de sus estudios. En redes sociales transmite lo que es ella en realidad, poniendo en alto su propio estilo de moda y decir que toda mujer siempre debe ser autentica con lo que tenga, no es necesario lucir algo caro, “el estilo lo forma uno”.

Ella vive la vida tal y como es, disfruta cada momento con sus seres queridos y amigos, para ella su prioridad es su familia.

¿Quién es Dariana?

Bueno, como persona soy muy amable, detallista, humilde. Muchas personas cuando me llegan a conocer se les quita la idea de que si porque ya estuve en programas de televisoras importantes soy alzada, pero la realidad soy otra, y me dicen, eres muy buena onda y eso es lo que soy.

Sobres tus estudios, cuéntame

Estoy enfocada una vez más a la fotografía, pues había dejado esto, pero lo volví a retomar con ganas de seguir saliendo adelante.

Sabemos que tienes otros estudios también, cuéntanos sobre eso

Estudie en el Centro de formación actoral CEFAT de Tv Azteca, también estudie cine con el actor Luis Felipe Tovar. Tengo unos cursos de como hacer tatuajes.

¿Cómo llegaste a “Enamorándonos”?

Fue por un amigo que trabajaba en ese programa, que me dijo un día oye estamos buscando chicas, así como extrovertidas, alguien que llame la atención en el programa, un estilo como el tuyo, y pues le dije que sí, hice mi casting y me quedé, ese mismo día que asistí al casting me dijeron que estaba en el equipo de ese programa.

¿Qué tiempo duraste en el programa?

Duré cuatro meses y después me salí.

¿Por qué saliste de enamorándonos?

Porque algo raro que me gustan las cámaras, pero de fotografías, y de televisión como que no es lo mío.

¿Encontraste tu media naranja en el programa?

No, tuve varias citas e incluso tres repetidas con el mismo flechado que iba, pero no, no encontré mi media naranja.

Dariana es amiga de la famosa bebeshita, una de las que dio mucho de que hablar en el programa de Enamorándonos y de la que dijo tener un cierto cariño por ella, la admira y respeta.

¿Cuál fue tu experiencia en este programa?

Conocí a muchas personas ambles, se me abrieron las puertas para más proyectos, también estuve en programas de Bandamax, como en el programa del Tunco Maclovich, grabé comerciales para algunas televisoras, tuve patrocinios de tiendas de ropa de marca.

¿Tus papás qué dijeron cuando les dijiste que entrarías a Enamorándonos?

Mi papá estaba muy emocionado, antes de empezar el programa ya tenia el televisor prendido, económicamente mi papá me ayudó mucho, imagínate, irme a vivir a México, estaba chiquita apenas iba a cumplir 18 y yo no podía hacer los contratos. Mi mamá me ayudó con mi imagen, para verme bien en televisión.

¿Qué fue de Dariana después de “Enamorándonos”?

Después me dediqué a las redes sociales, lo que hago actualmente y el estar en enamorándonos me ayudó también a subir el número de mis seguidores y dije, bueno tengo que hacer nuevo contenido, algo que guste a mis seguidores y ahí estamos, imponiendo moda, además influyo a que las chicas compren en tal tienda su ropa ya sea por calidad o por tendencia, también influyo en la música, maquillaje, de todo un poquito. Me encanta la moda y el cuidado personal.

Tu consejo para otros jóvenes que influyen en las redes sociales

Que no se desanimen a lo que hagan, porque a mi me pasaba, subía una foto de lo que fuera y como que me desanimaba si veía que bajaban mis seguidores, pero no pasa nada, no se desanimen y hay que subir buen contenido para que la gente siempre esté presente en lo que hagan.

