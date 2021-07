Isabel Peralta presenta su colección “Danza de las luciérnagas”

La diseñadora de modas y fundadora del colectivo Isabella, donde alberga decenas de artesanos que muestran su creatividad en la moda, Isabel Peralta, dio a conocer su más reciente colección “Danza de las Luciérnagas”, es ropa de mezclilla con bordados a mano que son ideales para cualquier momento.

Esta colección es dedicada a las luciérnagas de Nanacamilpa , incluye chamarras de mezclilla y blusas, algunas con aplicaciones de rebozo.

Comentó que “Para mi tener un Santuario de Luciérnagas en Tlaxcala hace que nuestro estado esté lleno de magia y es por eso que no podía faltar una colección dedicada a ellas, que bailan en el bosque al ritmo de la lluvia”.

Expresó que es un buen momento de dar a conocer su colección, ideal para ir al Santuario de las Luciérnagas y llevar en la ropa lo bello que es Tlaxcala.

Moda para toda ocasión. Cortesía | Abril Gómez

¿Cómo surge esta idea?

Para mi es algo emocionante plasmar en mis diseños las costumbres y tradiciones de Tlaxcala, he confeccionado de casi todo, lo más común de la entidad, pero, sentía que me hacia falta algo más y dije, por qué no hacer algo de las luciérnagas, algo bonito y no tan cargado de tantas cosas y así salió esta idea, bordados a mano y estampados en el caso de las playeras con dibujos de luciérnagas que hacen referente al santuario de Nanacamilpa.

¿Cuál ha sido la respuesta?

Qué buena pregunta, porque si no la hubieras hecho se me había olvidado comentarte, fíjate que desde que la di a conocer, gustó tanto, que no solo en el estado es un éxito , si no en otros países me han pedido las prendas, Tlaxcala viaja por el mundo y eso me hace seguir innovando y por medio de mis diseños, dar a conocer en otros países a mi estado.

Plasman en prendas la magia de las luciérnagas. Cortesía | Abril Gómez

¿De qué partes te han pedido tus prendas?

En serio me gusta decir esto: Estados Unidos, Canadá, reciamente Perú y en otros estados de México.

¿Qué más esperamos de Isabel y colectivo Isabella para estos meses?

Vienen muchas cosas buenas, además y continuar promocionando las cosas de los artesanos de la entidad en otros lugares, hay sorpresas y buenas que por ahora no voy a mencionar, porque ya no sería sorpresa, quiero agradecerle a El Sol de Tlaxcala por apoyar el talento de Tlaxcala y por darme este gran espacio.

Los bordados y estampados son hechos a mano. Cortesía | Abril Gómez

Una colección especial. Cortesía | Abril Gómez







