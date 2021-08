Itzel Ramírez, destacada criminóloga y modelo

Itzel Ramírez Sánchez es una joven que tiene sueños profesionales y en el modelaje, es conocida por sus buenas acciones altruistas, es una tlaxcalteca que aparte de ser buena en las pasarelas del glamur, es una de las más reconocidas capacitadoras de policías sobre el uso de la fuerza cadena de custodia y primer respondiente.

Ha trabajado en radio y televisión, tiene 25 años y, nos contó sobre sus logros en la vida profesional y en el mundo de la moda, además, de que compartió algunos secretos para ser obtener éxito en lo que uno se proponga

Uno de sus pasatiempos es posar para la cámara / Cortesía | Itzel Ramírez

¿Cómo comenzaste a modelar?

Todo empezó por una sesión de fotos que me hicieron en el hotel posada San Francisco, de ahí me invitaron a mi primer certamen en Ixtacuixtla, donde solo gané el título de fotogenia, después me invitaron a Miss Teen México Tlaxcala, donde obtuve el título al mejor traje típico después obtuve el título de Nuestra Belleza Juventud Puebla y de ahí se derivó trabajar en algunas pasarelas para diseñadores locales y para tiendas de ropa en la Ciudad de México, Apizaco y Puebla.

Por varios años me contrataron escuelas de diseño para modelar las prendas que hacen los estudiantes en Santa Ana Chiautempan y en Puebla, en algunas ocasiones también modelé lencería, después gané el certamen interno de la licenciatura en Criminología.

¿Antes de ese momento, sabías algo sobre el mundo de la moda?

No, la verdad es que yo desconocía todo ese mundo y jamás paso por mi mente inmiscuirme en ese mundo.

¿Qué significa el modelaje en tu vida?

Significa una puerta enorme para nuevas oportunidades en todos los ámbitos pero también una responsabilidad demasiado grande que algunas personas no lo ven, sacrificio, lagrimas, caídas, tiempo, lidiar con los estereotipos que la sociedad impone como el que solo eres bonita o simpática, por apariencia que solo eres un físico.

¿Cuáles son tus pasatiempos?

Nadar, montar a caballo, practicar box, escuchar música, leer, salir con mis amigos, ver series o películas y que me tomen fotos.

¿Cómo defines tu estilo, en quién te inspiras?

No estoy casada con un estilo en realidad, si quiero un estilo romántico para una cita lo hago, si quiero algo clásico para el día a día me lo pongo, me gusta andar spot algunos días, si tengo que dar alguna ponencia opto por algo más sofisticado, en todos los estilos que elija lo único que me define es la delicadeza que hay en mis accesorios, en mi diversidad de estilos siempre hay accesorios delicados nada despampanante inclusive en el maquillaje.

¿Con qué diseñadores y fotógrafos te gustaría trabajar?

No estoy aferrada a un diseñador, revista o fotógrafo para mí siempre ha sido un placer trabajar con diversidad de fotógrafos, diseñadores locales e inclusive revista, lo que más me agrada es conocer gente nueva ideologías diferentes.

¿Lo mejor y lo peor de tu profesión?

Lo mejor de mi profesión es una ciencia en la cual desarrollas conocimientos teóricos y prácticos, que me permite a entender el comportamiento del delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento desviado. Ayudando antes durante y después, el poder hacer relaciones públicas.

Lo peor de mi profesión es que me confundan con un criminalista, que no tomen enserio a un criminólogo, que no le den la oportunidad laboral que se merece esta ciencia.

Por último, siendo una modelo tan joven ¿cuáles son tus planes para el futuro?

Uno de mis planes a futuro es poder acercarme a escuelas de nivel básico y poder disminuir las violaciones a menores de edad, inclusive alertar a padres de familia que desconocen que sus hijos están siendo espantosamente agredidos.

25 años de edad tiene la hermosa jovencita, ha trabajado en radio, televisión y en el mundo de la moda

ACERCA DE ITZEL

Color favorito: Rojo.

Libro: “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez.

Serie de TV: Chernóbil.

PROFESIÓN Es criminóloga y una reconocida capacitadora de policías sobre el uso de la fuerza cadena de custodia y primer respondiente .

