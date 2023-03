Jane Flores, reina que representará a Tlaxcala

Jane Flores es una de las tres ganadoras de la corona estatal Miss Petite Tlaxcala 2023, es del municipio de San Pablo del Monte y representará al estado en el certamen nacional. Conozcamos un poco de ella.

Círculos

¿Quién es Jane?

Jane es una mujer valiente, alegre, orgullosa y soñadora. Es el claro ejemplo de una guerrera tlaxcalteca, es muy persistente y busca la manera de cumplir y hacer realidad sus sueños a base de constancia, esfuerzo y dedicación, teniendo en claro que aquello que parece imposible sólo cuesta un poco más.

¿Desde cuándo te dedicas al glamur?

Desde los 14 años entré a mi primera agencia de modelaje y siendo tan solo una niña disfrutaba tanto de usar mis primeros tacones y maquillarme, así como me emocionaba tanto el subir a un escenario y sentir esa emoción y adrenalina al ver que muchas personas entre ellas tu familia te están viendo y al mismo tiempo apoyándote para que llegues aún más lejos.

¿Cómo te define?

Me defino en una sola palabra y esa es valiente pues a lo largo de mis 19 años me he enfrentado a mis mayores miedos, a diversas críticas hasta cierto punto duras, pero sin duda alguna todo eso me ha forjado a ser la mujer que soy hoy en día a tener un gran carácter y una determinación de decir si puedo y lo voy a lograr.

¿Qué se necesita para ser Miss Petite?

Es primordial tener valores y entre ellos la humildad, empatía, orgullo y sobre todo respeto. Que te lleven a ser la inspiración de muchas niñas y mujeres que sueñan con ser Reinas de belleza demostrándole que no existe imposible, que la estatura no determinada nada mucho menos tu belleza ni tu inteligencia.

¿Qué significa ostentar esta banda?

Todo el esfuerzo, entrega, disciplina, pero sobre todo refleja a la mujer en que hoy en día me convertí, no solo por ser una cara bonita sino porque a través de este trabajo, se puede inspirar a otras mujeres a luchar por sus sueños.