Jenny Paredes Molina, reina de belleza y chef

Jenny Paredes Molina es Miss Globe Tlaxcala 2019, una soberana reconocida por sus buenos actos de llevar ayuda a quien más lo necesita, aparte de ser reina de belleza, es amante de la cocina, es licenciada en gastronomía y pasante de la maestría en Alta Dirección.

Y no solo por ser belleza de certamen ha recibido reconocimiento, sino también porque ha demostrado en concursos de cocina que le encanta este ambiente y, que puede combinar la belleza con la gastronomía.

Cuéntanos un poco de ti ¿Cómo te describes?

Me considero una persona alegre, trabajadora, honesta y soñadora.

Eres reina de belleza y amante a la cocina ¿Cómo combinas esto?

Para mí es muy importante la alimentación, siempre trato de combinar mi profesión con mi manera de comer al día y me funcionó bastante en las preparaciones para los concursos nacionales. Debes llevar una dieta balanceada día a día.

Cuéntanos ¿Cuál es tu especialidad en la cocina?

Me gusta mucho la cocina italiana, española pero actualmente me encuentro cursando un diplomado en Wilton para pastelería.

Si no hubieras sido reina de belleza ¿Qué hubieras elegido?

Arquitecta o diseñadora de interiores.

Ha demostrado que también en la cocina es una reina/CORTESÍA JENNY PAREDES

¿Qué te dicen tus clientes cuando te reconocen que eres Jenny Paredes, una destacada reina de belleza?

Lo primero que me dicen es por qué cocinando tan rico me mantengo delgada, pero es lo que mencionaba al principio es muy importante la dieta balanceada pero de vez en cuando darte un gustito en la comida.

¿A qué edad comenzaste en la onda del modelaje?

Considero que tarde pero empecé a los 20, me hubiera gustado poder seguir trabajando en certámenes de belleza y pasarelas.

¿Cómo fue tu primera pasarela?

Fue con una amiga que organizaba un evento llamado Mexicanizate. Fue con varios diseñadores del Estado.

¿Te imaginaste en algún momento ser lo que eres ahora?

La verdad no, pero me da mucho orgullo que chicas me escriban y me pregunten experiencias en certámenes. Me piden consejos y recuerdo mucho a una que me escribió que me admiraba. Son palabras que siempre se quedan grabadas en la mente.

