Joe Torres fusiona ritmos tropicales; fue corista de Juanes 

Joe Torres es cantante, compositor y productor cubano que se desenvuelve en el género Urbano Latino, desde el cual fusiona ritmos tropicales como la Salsa con el Trap, Reggaetón con R&B, Pop, entre otros y en exclusiva para El Sol de Tlaxcala nos cuenta sobre el éxito que tiene en su carrera musical.

Expresó que si algo disfruta en la vida y dentro de su carrera musical es la mezcla entre géneros y es lo que ofrece al mundo.

¿Qué te hace diferente a otras propuestas musicales de tu género?

"Mientras más grande es el contraste, más atractiva y diferente es la propuesta. Eso es lo que me hace diferente y lo que quiero compartir con mi gente", remarcó.

Joe Torres nació en Cuba. A la edad de 12 años participó como guitarrista en un conservatorio de música clásica. Tiempo después, saltó a la producción musical. A los 15 años, grabó sus primeras canciones. Años más tarde se graduó en Barcelona como Técnico Superior en Sonido.

A lo largo de su carrera ha logrado participar con artistas de renombre internacional, muestra de ello fue su participación como corista junto a Juanes en la edición número 20 de los Premios Grammys, en Las Vegas. Realizó la ingeniería de las voces para uno de los temas de Yomil y el Danny, en su álbum "Champions".

¿Para ti que es la música y que te ha enseñado?

"Es la forma de expresión que le permite contactar con su yo superior, para conocerse y aprender de él mismo. La música me enseñó a saltar en cualquier escenario. Me da confianza. Me quitó la personalidad introvertida que habitaba en mí y me permitió ser yo sin límites".

PREPARACIÓN CONSTANTE

Joe sabe que la industria musical es muy competitiva y por ello, se prepara día a día, puesto que, como él mismo señala.

¿Qué se necesita para tener tanto éxito musical como el tuyo?

"Hacer música es un arte, pero venderla es otro. Debes ser muy constante y creativo para llevar tus redes sociales, que es dónde hoy se proyecta la música, llevar el marketing, la creación de contenidos y la música puede llegar a ser agotador y a rendirte".

Una de las preocupaciones del joven talento recae en el mensaje que busca dejar en las personas que lo escuchan, ya que considera que es importante no idealizar un estilo de vida.





"Lo que dejas en el mundo y la ventana que la música te ofrece deben ser usados con responsabilidad. No idealizar el sexo vacío, ni exponer las riquezas materiales como el todo en la vida, ya que las futuras generaciones deben aprender el valor real de los sueños y de la fuerza de voluntad sin dejarse engañar", dijo Joe. Ha creado canciones comerciales, así como letras que van enfocados en temas personales como la ansiedad, amor, sueños, autoestima e inteligencia emocional. Todo desde la visión personal que tiene acerca del mundo y de los valores con los que fue criado.

Entre los proyectos más importantes del cantante se encuentran el sencillo "Rezo por ellos", "Aleluya", "Qué bola", "Esta rola", "Cositas ricas" y "2 am en La Habana"; así como los álbumes "Noviembre del 92" y "Vintage love".

