José Alejandro ama la fiesta brava

Hace unos días tuvimos el placer de haber platicado con uno de los novilleros del momento, se trata de José Alejandro Pérez Juárez, quien a su corta edad tiene un brillante futuro en la fiesta brava.

Es originario de Huamantla tiene 22 años su nombre artístico es Alejandria, pues cuenta que en su debut como novillero, el maestro Mariano Ortega lo bautizó. Durante la charla, expresó que desde niño le gustó la fiesta brava y con lo que podía se imaginaba en el ruedo, y años más tarde sus sueños se harían realidad.

José Alejandro comienza como novillero y su pasión por este arte es más grande que nada./RUTH PADILLA

Hasta hoy, tiene seis novilladas, la primera fue en San Luís Ajajalpa, Puebla y en tan solo su debut cortó dos orejas.

Conozcamos un poco más de este joven novillero, que está haciendo leyenda en la fiesta brava y con el carisma que lo identifica platicó para Círculos.

¿Cómo es ese “día a día” de José Alejandro?

Por las mañanas suelo salir. Mi entrenamiento se basa sobre todo en el toreo, clave para avanzar en el día a día, y sobre todo intentar ir al campo lo máximo posible.

¿Eres de carácter fuerte?

Yo creo que sí y muy exigente a la hora de los eventos.

¿En qué piensas cuando estas en el ruedo?

En muchas cosas, pues no sabes qué puede pasar, pero principalmente en Dios, en él me encomiendo y pido por mí y por mi familia por lo que llegue a pasar.

¿Qué le pasa por la cabeza a un novillero cómo a José Alejandro cuando se quita el traje de luces?

Intento estar satisfecho donde me he entregado al máximo y he dado todo en la plaza para poder superarme día a día y seguir creciendo.

¿Cuál es tu meta para este 2020?

Seguir creciendo en esta carrera, pero sobre todo, deseo que lo que estamos viviendo ahora con lo del Coronavirus, llegue a la calma.

