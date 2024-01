Joyce Rodríguez enseña matemáticas en sus redes sociales

Joyce Rodríguez es una influencer tlaxcalteca muy activa en sus redes sociales. En esta entrevista le hemos hecho un auténtico interrogatorio, para que nos cuente todos los detalles de su trabajo, sus aficiones y cuál es el secreto de su éxito.

Pero antes conozcamos un poco más de ella y del porqué también es nombrada como influencer con corazón altruista. Estudió negocios internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene 22 años de edad y como toda jovencita influencer, le gusta ir al gimnasio y por si fuera poco practica kick boxing. Otro de sus pasatiempos es bailar y los géneros que más le gustan son la salsa y bachata. También imparte clases de lengua de señas mexicana.

Actualmente toma clases de francés y alemán, además de que está en un taller de teatro musical y da tutoriales gratuitos de matemáticas.

En cuanto a hobbies personales le gusta tocar el teclado eléctrico, leer, correr, escuchar música, cantar, patinar en línea, salir a zonas verdes, conocer diferentes cafeterías, dibujar y colorear.

¿Desde cuándo estas en redes sociales? ¿Recuerdas tu primera foto?

Es gracioso porque desde los 13 años que tenía Snapchat siempre compartía mis días y era una niña con mil y tantos seguidores que solo se la pasaba hablando de su día en Snapchat.

¿Qué es lo que más te gusta de ser creadora de contenido?

Todas las oportunidades que me ha dado para conocer gente. Gracias a mis seguidores he podido ir de invitada a eventos muy grandes y colaborar con empresas muy reconocidas y ambas experiencias me han llevado a conocer a gente que hoy en día considero muy buenos amigos.

¿Cómo has llegado a tener tanto éxito?

Constancia y escuchar a mis seguidores, principalmente. Me gusta mucho conocer la opinión de mis seguidores, qué es lo que les gusta y saber qué querrían ver en mi cuenta. De hecho, siempre intento (en la medida de lo posible) contestar a todo el mundo, aunque sea con un emoji, ya que, igual que ellos también se toman el tiempo de escribirme, creo que lo mínimo que puedo hacer de vuelta es invertir el tiempo suficiente como para leerlos”.

¿Cómo llevas los comentarios de los trolls en redes sociales?

Me dan exactamente igual. De todos modos, puedo decir que soy afortunada y que me llegan relativamente pocos comentarios “ofensivos”, y los pocos que llegan pues por un oído me entran y por otro me salen.

¿Qué consejos le darías a quienes quieren ser un influencer en redes sociales?

Que las disfruten y las use en su propio beneficio. No sabemos cuánto dure esto, pero que aprovechen todo lo que esté a su alcance, pero un consejo sería que hagan cosas que beneficien a quienes los ven.

¿Cómo te mantienes creativa?

Para mí es algo bastante natural, pero igual me gusta salir a conocer lugares y más de Tlaxcala, me gusta leer, me gustan las aventuras, eso me ayuda mucho y me inspira.

DATO:

Si necesitas tutoriales gratuitos de matemáticas o aprender lengua de señas mexicana, además de divertirte con contenido fresco y creativo, sigue a esta jovencita tlaxcalteca en Instagram como @joycerguez y en Tik Tok como @joycerguez