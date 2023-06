Karina Vázquez regresa al modelaje

Karina Vázquez una reina que no olvida su trayectoria en las pasarelas, regresa a los Certámenes de belleza y en entrevista exclusiva nos contó sobre esta decisión que a muchos puso contentos, refirió que será el otro año que viajará a Perú, para representar a México en Miss Pacific Universe.

Antes que nada, queremos que nos platiques ¿cuál fue tu motivo de alejarte un tiempo del mundo de las pasarelas?

Fue por cuestiones personales, para dar seguimiento a mi vida profesional que ahora disfruto con amor y gran pasión, soy abogada y estoy ejerciendo.

Anuncias tu regreso ¿Qué te motivó para estar de vuelta?

El amor a mi tierra, de mi bella Tlaxcala y México, el seguir dando a conocer lo que tenemos, lo que los visitantes pueden disfrutar, desde gastronomía hasta la cultura.

¿Qué sientes al pisar de nuevo un escenario de belleza y moda?

Una gran emoción de regresar a la otra parte de mi vida, a lo que me gusta hacer y disfruto hacer, no te imaginas lo bonito que siento al escuchar -Karina de regreso a los Certámenes de belleza-, es una felicidad que no tiene palabras.

¿Quién te motivó para volver a ser toda una reina de belleza?

Mi familia es la principal razón, sin ella no podría seguir, son mi motor de vida. Pero también un gran amigo y director de certámenes de belleza, Uri Corona que siempre me ha dado ánimos de que todavía hay mucho de mí, para dar en una pasarela.