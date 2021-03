Katy Reinas, contadora, bailarina e instructora de Pole Dance

Katy Reinaga Saucedo es contadora de profesión y bailarina e instructora de pole exotic, pole fitness, chair dance, strip tease, floorwork y lap dance, por pasión. Es reconocida a nivel nacional como una de las mejores bailarinas del Pole Dance, conozcamos un poco de ella.

Tiene 43 años, es de las mejores instructoras de Pole Dance que existen en el estado, su academia es K REYNAGA pole fitness, ubicada en Apizaco, de donde es originaria.

Inició practicando jazz a los 12 años hasta los 17. Después de una pausa de casi 20 años de practicar algún deporte lo retomo en el 2012.

¿Qué es para ti ser una bailarina de Pole Dance?

He bailado diferentes estilos, jazz, folclórico, ballet, fitness, pero cuando inicio con el pole dance voy descubriendo todo lo que uno puede hacer con su cuerpo y sin darte cuenta vas rompiendo con muchos miedos. Principalmente te ayuda a tener seguridad en ti y lo aprendes a proyectar.

¿Siempre estuviste dedicada a la danza y a la actividad física?

No, por diversas causas dejé de lado el deporte y la actividad física, como consecuencia me volví una persona con obesidad mórbida, ya que llegue a pesar casi 100 kilos. Un día recibí un consejo con respecto a mi salud y lo que esperaba para mi futuro y me ayudo a tomar la decisión de dar un giro de 180 grados. Después de conseguir bajar 10 kilos con alimentación sana fue que comencé a activarme físicamente.

¿Cómo fue tu acercamiento al Pole Dance?

Me acerqué a tomar clases de baile fitness, pero llego un momento que me sentí estancada y busqué alguna otra opción que implicó un reto para mí y también que me ayudó a desarrollar lo que ya había aprendido hace 20 años atrás.

¿Cómo nace la idea por practicar Pole Exotic?

Mi acercamiento fue a lo que es pole fitness, pero los mismos de las alumnas te llevan a esta categoría del deporte en barra por qué lo utilizan como una necesidad, como una válvula de escape de todas las emociones que llevan por dentro, yo en lo particular el pole exotic lo veo como una terapia para amarte y transmitirlo a los demás.

¿Por qué crees que aún existen prejuicios hacia quienes practican Pole Dance?

Ya cada día lo vemos menos, se comienza a aceptar como deporte. Pero quizá por la poca ropa con la que entrenamos, la relación que hacen con los table dance o el tabú con respecto al sexo y las limitantes que aún tenemos al tema las mujeres.

Tu trabajo requiere de un elevado nivel de autoestima, confianza y autoconocimiento, ¿es esto lo que buscas desarrollar en las personas que toman tus clases?

Precisamente por eso en mi opinión es una terapia para conocerte, amarte y lo principal, proyectarlo. En mi caso, fui desarrollando cada etapa porque venía de ver un cuerpo obeso en el espejo y aun así continuamos hasta la fecha. Y es lo mismo que trato de transmitir a las alumnas, no es fácil, lleva su tiempo, pero los resultados son maravillosos.

¿Sientes que las personas que te rodean influyen en tu avance y en las decisiones que tomas?

Así es, desde el momento que abrí la academia, siempre he visto por el bienestar de quienes se acercan a mí para aprender y eso me ha servido como reto para mejorar en el ámbito profesional y obviamente siempre buscando actualizarse en este deporte.

¿Qué recomiendas a las personas que empiezan en el Pole Dance?

Que se decidan, es un deporte muy completo, abarca muchas disciplinas, gimnasia, yoga, ballet, jazz, pilates, entre otros, así que el nivel que adquieres como deportista es alto. No es fácil, se necesita constancia y disciplina, pero te aseguro que cuando empieces a girar sobre la barra, olvidas todos tus problemas, cuando hagas tu primer figura empezaras a amar tu cuerpo por las maravillas que hace y el primer día que estés de cabeza y veas el mundo de otra perspectiva te sentirás libre y fuerte para conseguir todo lo que te propongas.

