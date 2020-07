Kelly presenta su primer videoclip

Kelly Yáñez es una joven cantante del municipio de Tepetitla y presentó su primer videoclip con el tema “Antes”.

Círculos Alan Corona Castañón, estrella del toreo

La simpática cantante platicó en exclusiva para Círculos del gran trabajo que realizó y de las personas que están atrás de esta producción musical que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Kelly, platicamos sobre tu canción...

Kelly se ha dado a conocer en diferentes eventos en la entidad /CORTESÍA KELLY YÁÑEZ

¿Quién escribió “Antes”?

El famoso Norman André y estoy contenta de que él me haya apoyado en mi carrera como cantante.

“Antes” es una historia de desamor. Relata ese momento exacto en el que una pareja pone punto final a una relación”.

¿Tú has sufrido de desamor?

Una pregunta complicada para mi edad (risas), pero creo que todos pasamos por esto en algún momento, solo hay que disfrutar de la vida y lo que sigue.

¿Quién produce tu videoclip?

Círculos Coronan a Jimena Lugo como Teen Universe Apizaco

Benjamín Díaz Flores, también productor de Alejandra Guzmán y Reyli.

¿Dónde fue grabado el videoclip?

Todo fue en Tlaxcala, cuando se dijo que ya grabaríamos, lo primero que pensé fue en mi bello estado, aquí tenemos hermosos lugares, así que no dudaron en mi opinión y el trabajo de mi primer videoclip es aquí.

¿Cuál ha sido el resultado de este gran sueño hecho realidad?

Fíjate que no me esperaba la respuesta de mi gente de Tlaxcala y de otras entidades, de donde me han estado buscando, para felicitarme por mi desempeño como cantante, de verdad que las palabras que me dicen mis seguidores, son las que me hacen realizar más cosas.

Tu género siempre ha sido la balada-pop, ¿Te gustaría grabar otro género y cuál?

Si, y sería música regional, aunque yo sé que puedo interpretar de todo, me gustan los retos y hacer cosas nuevas.

Círculos Diseño y transformación | Nuevo look casual

Kelly se ha dado a conocer en sus redes sociales por su espectacular voz angelical, que ha llamado la atención a varios productores nacionales, ha recibido grandes propuestas musicales, de las cuales por el miente prefirió omitir, ya que habrán muchas sorpresas que dará a conocer una vez pasando los problemas de salud que estamos enfrentando en México y el mundo.

SU TEMA

“Antes” ya se encuentra en las principales plataformas digitales.

En Facebook puedes encontrarla como Kelly Yáñez oficial.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Círculos Gianella Osoram, abogada y chica fitness

Círculos Tlaxco tiene nueva reina