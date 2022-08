Kelly Yáñez es la imagen de Coyotes

Kelly Yáñez la joven cantante y modelo profesional, recientemente sorprendió en sus redes sociales sus nuevos proyectos que tiene por revelar en las próximas semanas. La bella jovencita, devota a la familia y amante del deporte, es la nueva imagen del equipo de futbol, Coyotes de Tlaxcala, y nos platicó un poco de su experiencia en esta etapa.

Círculos Danna y Leslie son Teen Universe

Todos conocemos o al menos la mayoría de los tlaxcaltecas a Kelly que se dio a conocer en redes sociales al mostrar las riquezas de la entidad y por su angelical voz, convirtiéndose en una verdadera cantante de todos los géneros musicales, pues a ella nada la para para triunfar donde se propone estar, además de eso, también se volvió viral por sus consejos de belleza y moda.

Entérate: ➡️ Muere el diseñador Issey Miyake, creador del jersey de cuello que popularizó Steve Jobs

Turismo Arriban al Santuario de las Luciérnagas más de 10 mil visitantes durante el fin de semana

Actualmente es la imagen de Coyotes; además es conductora de la pagina de Facebook aficionados yo soy coyote, donde ha entrevistas a grandes deportistas, no solo de Coyes si no También De otros equipos de futbol de renombre.

¿Cuál ha sido tu experiencia como chica coyote?

Es nueva ya que no estaba allegada al futbol. Me encanta el deporte y ver los partidos, pero no sé mucho del fut como tal. Esto me ha orillado a aprender algo nuevo y conocer mucha gente importante para el equipo de fut de coyotes. De hecho, ya tuve mi primera participación conduciendo el primer partido que fue Los Dorados de Sinaloa contra Coyotes.

Lee más: ➡️Entregan “Premios Tlaxcala, Nuestra Identidad”

Círculos Coronan a Mariel como reina del Club Automovilístico Huamantla 2022

¿Tu carrera musical continúa?

Claro, de hecho tengo unos proyectos que no puedo revelar todavía, pero en unas semanas yo les daré la noticia y El Sol de Tlaxcala y sus lectores serán los primeros en enterarse.

¿Los proyectos serán en Tlaxcala?

Sí, en mi bello estado de Tlaxcala.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Círculos Entregan “Premios Tlaxcala, Nuestra Identidad”

Círculos Lobos Plateados en el Zócalo de Tlaxcala