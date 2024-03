Klazykeroz causan sensación con cumbias en inglés; su éxito del momento es el cover “Personal Jesus”

Los Klazykeros, grupo musical del género cumbia que ha causado sensación al grabar en la plaza de toros de Tlaxcala su más reciente cover “Personal Jesus”, de la banda británica Depeche Mode, visitó El Sol de Tlaxcala para platicar sobre su trayectoria de 19 años y su éxito en las redes sociales.

La agrupación fundada en 2005 en el municipio vecino de San Martín Texmelucan, Puebla, por su director Saúl Vargas Molina, se caracteriza por interpretar éxitos del rock en inglés de los 70, 80 y 90 en cumbia.

Durante la entrevista, comentaron sobre su más reciente melodía de la famosa banda inglesa que se hizo en colaboración con Ángel Jr., hijo del señor Ángel Venegas, fundador del grupo Yaguarú, para lo cual usaron como locación la plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar.

La plaza tlaxcalteca fue elegida por ser un sitio emblemático que distingue a la entidad; no obstante, algunos otros éxitos han sido grabados en locaciones de Apizaco y Muñoz de Domingo Arenas.

En la charla, expresaron que la balada que en este momento está arrasando en la radio y en todas las plataformas musicales no es la que iban a promocionar, sino el tema “Regresa”, que fue escrita por Manuel Hernández.

Sin embargo, recalcaron que han sido tres canciones completamente en inglés que han grabado y no solo la de “Personal Jesus”; las otras dos son “The rhythm, of the night” y “What is love”, esta última en compañía con el grupo tlaxcalteca La Santa Inés; con quienes fusionaron el ska con la cumbia.

Es sorprendente el éxito que ha tenido 'Personal Jesus', de la banda inglesa Depeche Mode, nunca imaginamos que esta arrasara en todos lados, incluso en otros países ya se escucha y nos escriben para que vayamos, es emocionante ver la manera de que somos aceptados por el público, más que eso, que les gusta nuestro proyecto musical, solo nos encargamos de recordar lo mejor del ayer de la música en inglés, a nuestro estilo, expresaron los cantantes de Klazykeroz.

Anunciaron que ya están preparando nueva producción en la que contarán con la colaboración de la reconocida agrupación La Factoría, con el tema “Todavía”, el cual fue todo un éxito en el 2001, en el que fusionarán el reggaetón con la cumbia.

Adelantaron que habrá nuevos integrantes de voces y colaboraciones con diferentes artistas de renombre; en el escenario habrá nuevo show e instrumentos musicales que enriquecerán el gusto musical del público y reactivarán los clásicos que seguramente serán del agrado de toda la gente.

Refirieron que Klazykeroz es el primer grupo en este género que se ha presentado en el Estadio Azteca con lleno total, en el Foro Sol, el zócalo de Ciudad de México, Plaza de Toros México, Palacio de los Deportes, entre muchos otros lugares, a lo largo y ancho del país.

Actualmente la agrupación está conformada por Javi Hernández, bajista; Gelasio Pérez, guitarrista; Elíseo Ávila, primera voz; César Fabián, vocalista; Emmanuel Marcial, vocalista; Bernardo Águila, baterista; Néstor Escobar, percusionista; Gerardo Ávila, percusionista; Germán Gutiérrez, trombonista; Rodrigo Molina, trompetista; Alejandro Bernal, tecladista y Carlos Sánchez; director musical y Saúl Vargas, manager.