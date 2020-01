La belleza está en el interior: Jeymi Ávila 

Las reinas de belleza se han caracterizado en ser estrictamente hermosas, sin embargo, Jeymi Ávila, Miss Petite ha dicho que lo importante esta en lo interior, de nada sirve ser bella si no hay nada que aportar. La modelo de 22 años desde muy jovencita ha trabajado con diseñadores de moda y fotógrafos, demostrando su talento en pasarelas. En entrevista para Círculos, confesó que su gran ilusión siempre había sido ser reina de belleza por lo que, “mi sueño se hizo realidad”.

Comentó que desde niña ha sido exigente con su persona, “siempre he tratado de cuidarme, comer sanamente, hacer mucho ejercicio, no te digo que de vez en cuando si abuso de la comida, pero todo lo que como lo desaparezco en el gimnasio -dijo riéndose-”.

Jeymi Ávila ostenta el título de Miss Petite México 2020 /RUTH PADILL

Expresó que le gusta bailar, salir con los amigos cuando tiene tiempo, pero lo que más disfruta es estar en casa con su familia, o estar en su recamara leyendo un buen libro. “Llega el momento que el estar mucho tiempo fuera de casa te cansa y cuando hay tiempo de descansar créeme que disfruto esto y me olvido por unos minutos de todo y me consiento al máximo”.

Añadió que lo que en esta vida lo que disfruta hacer estar en las pasarelas, “como te comenté al principio, desde niña he trabajado como modelo y en una de tantas pasarelas fue que me descubrieron y me invitaron a ser parte de un certamen de belleza, lo que no dude y dije si y ahora estoy aquí, dando lo mejor de mí, representando a mi estado y papis con orgullo”.

Jeymi es una de las reinas de belleza que ha sobresalido por su gran esmero de trabajo, por su entrega a la hora de estar frente al público, por su gran seguridad de hacer y decir las cosas, por ello, en el mes de marzo, viajará a El Salvador, donde representará a México, en el certamen internacional.

Su concentración la realiza en Tlaxcala, así como sus sesiones de fotos, sus directores de certamen son orgullosamente del estado.

Sus pasatiempos son bailar, salir con los amigos y leer, pero lo que más disfruta es estar en casa con su adorada familia.

