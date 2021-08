La doble de Jenni Rivera causa revuelo

Jenni Rivera fue única e irrepetible, una artista de los pies a la cabeza que años después de su trágica muerte sigue contando con una legión de seguidores e imitadores en todo el mundo.

Una de ellas se llama Verónica Colorado, trae el talento desde la sangre, su tío fue Carlos Colorado el fundador y director de la internacional Sonora Santanera.

Desde hace meses está revolucionando las redes sociales por su gran parecido de voz con la añorada Diva de la Banda, su forma de vestir, su maquillaje y más, hacen recordar a Jenni Rivera.

A través de sus cuentas comparte videos con los que busca rendir su particular homenaje a la intérprete de míticas canciones como “Mariposa de Barrio”, “La Gran Señora”, “Por que no le calas”, “Resulta”, entre otras.

Desde Puebla viajo muy temprano para estar en El Sol de Tlaxcala y platicar un poco de su admiración por Jenni Rivera y de su interpretación como la Diva de la Banda.

¿Desde cuándo comenzaste a imitar a Jenni Rivera?

Tengo ocho años cantando profesionalmente y dando vida a nuestra querida Jenni Rivera.

¿Qué te dice el público?

Quedan impresionados y me felicitan y me piden fotos, me dicen que canto bonito.

¿Conociste a Jenni Rivera en persona?

Sí, la fui a ver a dos conciertos en Querétaro.

Ella es Verónica Colorado, imitadora de La Diva de la Banda. | Ruth Padilla

¿Cómo comenzaste esta historia?

Cantaba versátil en las fiestas y ahí me decían que le daba un parecido a Jenni y que cantaba como ella y comencé a grabarme y ver si la gente tenía razón.

¿Siempre fuiste fan de Jenni Rivera?

Sí, pero no me imagine que llegaría hasta este momento de poder ser casi como ella, porque ella es única, yo solo soy imitadora y lo hago con respeto y cariño

¿Qué te hace sentir Jenni Rivera?

Para mí es un orgullo, además disfrutó de este personaje tan querido del público.

¿Dónde te has presentado como Jenni Rivera?





“En centros culturales de diferentes partes del país, en fiestas privadas y en Televisión, Tv Azteca”





