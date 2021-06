La moda es una musa polifacética: Pepe Aguilar Merino

Hoy tenemos una entrevista muy especial, queremos que conozcas a Pepe Aguilar Merino, una persona muy orientada al diseño de moda sostenible; a la ilustración de moda y al arte, ámbitos en los que se formó y trabaja desde hace meses y al diseño.

Su nombre completo es José Liborio Aguilar Merino (Pepe Aguilar Merino), tiene 25 años, es egresado de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en la especialidad de ingeniería en diseño textil y moda.

Actualmente está enfocado en el perfil de la ilustración de moda, trabajando y haciendo colaboraciones en un ámbito creativo con marcas locales del estado.

Ha elaborado colecciones de moda nupcial, demin, al igual que de ilustraciones y también participaciones en diversos concursos de arte y moda tales como: Muestra de moda mexicana Barcelona, primer festival Tlaxqui, organizado por el diseñador Andrés Caballero y la revista Momento; concurso de diseño de estampados de moda para la realización de mascadas con motivo de la abeja melipona, organizado por MODAPREMIO y Bee2bebyEPSON.





Es orgullosamente de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.





¿En qué te inspiras para diseñar tus colecciones?

Me considero una persona muy apasionada y que ama su trabajo, pero cuando se trata de inspirarme, todo ello lo encentro en lo más profundo de los sentidos, es por ello que la inspiración la puedo encontrar en las imágenes, en las texturas, lo aromas, los sabores y los sonidos, junto a todo ello, mi inspiración que rige a todas mis creaciones es la divina proporción, ya que todo lo que nos rodea esta reinada por las proporciones áureas.

¿Qué es la moda para ti?

Para mí la moda es todo aquello que haces parte de ti, que te identifica y te define por tu esencia y se unifica en comunión a eso que has hecho propio, llamase desde la moda del vestir, la música, los estilos, colores etcétera, visto desde un ángulo filosófico; para mí, la moda es una musa polifacética de la cual nada y nadie está exento.

¿Tienes algún proyecto personal en desarrollo?

No solo uno, tengo muchos, pero todo en esta vida lleva un proceso, y mis proyectos no son la excepción, pero uno de ellos es llevar la ilustración de moda a grandes niveles en lo cual me sienta pleno y orgulloso de mí mismo.

¿Cuáles son tus páginas web de moda favoritas?

Me encantan las redes sociales, en especial Instagram y Facebook, me encanta compartir mi trabajo al público y que me conozcan por ello, me gusta estar al tanto de lo que surge en el mundo del arte, moda y de la ilustración, seguir a mis diseñadores de moda e ilustradores favoritos, IRIS VAN HARPEN , VERA WANG, JORDI LABANDA.

Cuéntanos ¿cómo nace una idea que más tarde se convertirá en un vestido?

Toda creación parte de muchos puntos importantes, desde una inspiración hasta una previa investigación del tema que sea de nuestro interés al momento de crear algo, es un proceso analítico además de creativo que requiere dedicación y amor.

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta un emprendedor de moda?

Para ser honesto creo hay una serie muy grande de problemas vistas desde un aspecto económico, social, entre otros, pero en mi opinión uno de los problemas más influyentes para los emprendedores de moda radica en un problema personal que es la desmotivación que suele surgir ante la falta de posibilidades, limitaciones y restricciones para poder crecer como emprendedor de moda.

¿Cómo crees que será el futuro de la moda?

En pocas palabras yo visualizo una moda futura más responsable y racional, que estos dos conceptos de responsabilidad y raciocinio no recaigan solo en la industria de la moda y los que dedicamos la vida a ella, sino también en quien lo consume o mejor dicho en el público en general. También mencionar que la moda no pierda la esencia de ser un arte global.

¿Cuál fue tu última colección y en que se enfoca?

He realizado distintas colecciones, pero las que se enfocan en mi desarrollo laboral como profesional y como ilustrador de moda son dos colecciones de ilustraciones de moda, una de ellas fue una aportación para la marca de moda San Andrés Milano, esta colección se centra en la esencia de la marca y en algunas piezas de una de sus colecciones más recientes de P/V 21 una expresión Genderless (sin género) se puede manifestar en las ilustraciones de moda que se realizaron para esta marca.

La otra colección de ilustración de moda tuvo objetivos de publicidad y marketing para la colección “Dios reparta suerte” de la marca Delirium Rose, esta serie de ilustraciones está inspirada en la fiesta brava y en la mujer, ya que marca se enfoca al mercado de dama y su colección dios reparta suerte fue inspirada en la tauromaquia. ARTE, MODA Y CULTURA se reflejó en esta colección de ilustraciones.

Pepe Aguilar Merino, una persona muy orientada al diseño de moda sostenible. Cortesía | Pepe Aguilar Merino





El talentoso joven es egresado de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en la especialidad de ingeniería en diseño textil y moda





