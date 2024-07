“La nominación al Ariel no es algo que esperaba me ocurriera”, confiesa Ikal Paredes, actor tlaxcalteca de “El último vagón”

Ikal Paredes es el tlaxcalteca más joven nominado a uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica en nuestro país, pues a sus 12 años el joven actor competirá por el distintivo de Mejor Revelación Actoral en la edición número 66 de los Premios Ariel.

SU PERSONAJE

Su participación con el personaje de “Tuerto” en la producción de Netflix “El último vagón” le ha permitido al tlaxcalteca demostrar su talento nato en la actuación.

A propósito de su nominación, El Sol de Tlaxcala platicó con el menor para conocer sus impresiones sobre esta experiencia que le ha cambiado la vida.

¿CÓMO TE SIENTES DE HABER SIDO NOMINADO EN LOS ARIEL?

No es algo que esperaba que me ocurriera a mí, pero es una sensación muy bonita el saber que vas a estar enfrente de mucha gente celebrando una actuación que hiciste. Me siento muy emocionado por eso, pero a la vez lo tomo con calma.

¿CÓMO LLEGASTE A ESTA CINTA?

Quien me dijo de los castings fue mi papá y empecé a realizar pruebas de confianza ante la cámara y de recepción con los demás actores para ver si congeniábamos como el grupo que teníamos que formar para la película.

Luego de estas pruebas del equipo de casting de la producción, Ikal fue elegido para interpretar a “Tuerto”, quien es uno de los niños que el protagonista conoce en la escuela donde Georgina, interpretada por Adriana Barraza, imparte clases

Su papel en “El último vagón” es el primer trabajo actoral de Ikal Paredes de tal magnitud, con una producción en la que compartió créditos con figuras del cine nacional como Barraza y Blanca Guerra y que traspasó fronteras gracias a su distribución mundial a través de la plataforma de streaming Netflix.

Realmente no me veía actuando en películas, pero son muy bonitas experiencias que me gustaría volver a repetir; no me veía mucho en es aspecto del arte, en el futuro pensé que iba a ser alguien con una tienda, más como una persona normal.

Actualmente el joven actor cursa el primer año de secundaria y también es aficionado al dibujo y la ilustración. En sus planes futuros está el dedicarse al diseño textil y, de ser posible, conjugarlo con la actuación.

ABIERTO A OTROS PAPELES

La experiencia fue muy buena, entonces me gustaría repetirla; aunque me gustan más los papeles menores, no me gusta resaltar tanto.