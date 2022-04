La Señorita Ixtacuixtla 2022 invita a la feria del Merengue

La señorita Ixtacuixtla 2022 Evelyn Johally Spezzia Salas estuvo de visita en las Instalaciones de El Sol de Tlaxcala para invitar a los lectores a que asistan a la feria anual de su municipio, que se llevará a cabo del 29 de abril al 4 de mayo. Este viernes coronarán a esta bella soberana a las 19:00 horas, será mediante una cena baile donde el glamur invadirá el auditorio municipal de Ixtacuixtla.

Engalanará la noche de coronación la Sonora Altepexana que cantará sus mejores éxitos como “Quítame la vida”, Copa rota”, “Amo tus defectos”, entre otros.

En una pequeña charla con Evelyn Johally dijo que, además, los asistentes a la feria, también podrán disfrutar de una expo artesanal, agrícola y micro industrial, así como de una cabalgata con 400 jinetes por las principales calles de la comuna que se llevará a cabo el 1 de mayo a las 10:00 horas, entre otras cosas más que seguramente serán del agrado de los visitantes. todos los eventos son gratis.

Evelyn Johally es la Señorita Ixtacuixtla 2022 y estuvo en El Sol de Tlaxcala para invitar a los lectores a la feria del Merengue. | Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿QUIÉN ES EVELYN JOHALLY?

Evelyn es de la comunidad de Cuaxonacayo tiene 18 años edad, estudia la licenciatura de Cirujano Dentista, su pasatiempo favorito es jugar basquetbol y estar al lado de su querida familia, es una mujer segura de sí misma, no teme a los retos y es directa en decir las cosas.

Para ti ¿Qué significa portar la corona de Señorita Ixtacuixtla?

Es un honor ser la soberana de mi municipio de gente trabajadora y admirable, es un orgullo ser la persona que representará esta tierra en diferentes eventos estatales y nacionales, poniendo en alto el nombre no solo de Ixtacuixtla sino también de Tlaxcala.

¿Habías estado en algún otro certamen de belleza?

No, es mi primera corona en un certamen de belleza, doy gracias a la gente que me apoyó y a mi familia que nunca me dejó sola.

Juan Ricardo Pérez Vázquez Coordinador de Turismo acompañando a la Señorita Ixtacuixtla 2022. | Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿llevarás a cabo un proyecto social durante tu reinado?

Si, será sobre la salud dental que más adelante ya compartiré con ustedes y en mis redes sociales de como lo llevaré a cabo.

¿Cuál es tu mensaje para las jovencitas de tu municipio para que participen el próximo año?

Que siempre teste seguras de ellas, que no vean lo negativo, siempre van hablar, pero las acciones son las que realmente valen la pena, si les gusta este mundo del modelaje y certámenes de belleza, se arriesguen a participar, que cumplan sus sueños.

Después de esta corona como Señorita Ixtacuixtla ¿Continuaras en el rubro d ellos certámenes de belleza?

Si, es lo que me gusta y seguiré haciendo realidad mis sueños, quiero ser digna representante de mi municipio y estado.

¿En qué certamen te gustaría participar?

“Miss Tlaxcala”

Por último, expresó que los sueños y metas que uno se proponga se hacen realidad, solo hay que tener paciencia y ser perseverantes.

