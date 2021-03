Leslie es coronada como Miss Teen Tourism Beauty Tlaxcala 2021

Leslie Gracia Guerra como Miss Teen Tourism Beauty Tlaxcala 2021 y representará a Tlaxcala en el certamen nacional que se llevará a cabo en los primeros días del mes de abril en la ciudad de Toluca, Estado de México.

Círculos Katy Reinas, contadora, bailarina e instructora de Pole Dance

La reina de belleza dijo estar preparada para llevar en alto el nombre de la entidad, pues han sido semanas de preparación, algunas de sus clases han requerido ser presenciales, pero las demás desde su casa y por medio de videollamadas con sus maestros, quienes la han apoyado bastante.

Nuestra digna representante de belleza es una mujer preparada para ser una de las favoritas en la pasarela, es una mujer que ama a su tierra, está en contra de que digan que Tlaxcala no existe; está en contra de la injusticia.

Es originaria de Apizaco, estudia inglés y practica natación, es una joven que desde niña sueña en convertirse en una gran modelo, pero nunca imaginó que la vida le daría dos cosas; reina de belleza y modelo, es imagen de algunas firmas de ropa artesanal de la entidad.

Isabel Peralta muestra su amor por Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/MHkNgejwjl#Moda pic.twitter.com/dZallWPfvT — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 1, 2020

¿Cómo te sientes al ser la representante de Tlaxcala?

Estoy feliz, sé que tengo una gran encomienda y no defraudaré a mi estado.

¿Con nervios?

Fíjate que no estoy nerviosa, en este momento, espero que el día del concurso así siga, me siento segura de mí, sea cual sea el resultado, obvio voy por la corona, pero estoy preparada para todo.

¿Qué te dice tu director de certamen?

Que nunca hay que confiarnos de nada y que soy ganadora, por el simple hecho de estar ahí, que no me dé por vencida, y que no deje que nada me ponga mal, que me enfoque solo en el certamen, me apoya como no tienes idea, es una gran persona y estoy agradecida por esta oportunidad.

Círculos Un trifle para disfrutar en cuaresma

¿Quién es tu padrino de la corona estatal?

El empresario Antonio Herrera Pérez, una gran persona que al igual que todos me apoya mucho y confía en que traeré un buen lugar.

Quiero hacer una mención especial para ustedes como Diario, siempre han apoyado este tipo de eventos, a los jóvenes que tenemos sueños, sin ustedes no nos conocerían y no tuviéramos el apoyo de la gente, gracias.

“El Ilusionista”; Magia a distancia



Lee la nota aquí➡ https:// https://t.co/axDAEcqWEb#Magia #Ilucionista pic.twitter.com/iVkPKAQmTJ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 25, 2020

Te puede interesar

Círculos Más mujeres, más emprendedoras, mejor país, asegura Darlenne Armenta

Círculos Cubrebocas “Lotería don 2020” | Cuida tu salud con diversión