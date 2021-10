Leslie, una reina altruista

Leslie Dahiana Mora Solís, reina de belleza, que, a su corta edad, es una de las más destacadas en las pasarelas en todo el estado.

Círculos Amal, del modelaje a la mezcla de sonidos

Durante una plática con ella, nos contó todo lo relacionado del certamen de belleza que representa y de los proyectos que le gustaría hacer después de que termine su título de este ambiente glamuroso.

Leslie Dahiana Mora Solis es Teen universe Tetla 2021. / Cortesía | Eduardo Vazquez

Especialmente, nos contó sobre su interés por ayudar a los grupos vulnerables, como los habitantes de un asilo de ancianos a quienes busca apoyar con la recolección de insumos, medicamentos y víveres para su distribución gratuita.

Entérate: ➡️ Roberto Verino y Aline Bortoloti se unen para apoyar a niños con cáncer

¿Como llegas a Teen Universe?

Fue una invitación por parte de una amiga. Me hablaron sobre la plataforma, tenía muy buenas recomendaciones y que sobre todo es la mejor de todo el estado, por eso me animé muchísimo a entrar a este certamen con toda la intención de hacer una nueva experiencia y una aventura.

Círculos Consiente tu paladar en “Mi Terraza Tlaxcala”

¿Qué es lo que más te gusta de este certamen?

Todas las vivencias, el conocer nuevas personas y el hecho de que te ayuda a crecer como persona, tanto como mental como físicamente.

Las reinas de belleza siempre expresan su gran interés por las obras sociales, pero luego es poco lo que se sabe de sus iniciativas sociales ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Lee también: ➡️ Andrea Meza busca concientizar a la sociedad sobre el LPH

Hace falta que le demos más publicidad, más difusión, las reinas de belleza no solamente somos caras bonitas, y preocuparnos por nosotras mismas, el ser reina conlleva más que eso, somos reinas con el fin de lograr un bien en nuestra comunidad.

Leslie Dahiana Mora Solis es Teen universe Tetla 2021 / Cortesía | Eduardo Vazquez

¿Cuál es tu proyecto social en este certamen de belleza?

Mi proyecto social lleva el nombre de “Kilos de bondad”; este proyecto conlleva en hacer una recolección de insumos, medicamentos y víveres para el asilo Edad de Oro de los Abuelos, San Judas Tadeo, se estará haciendo puntos de recolección, esto no se ha podido empezar por el covid, pero ya muy pronto se estará haciendo este maravilloso proyecto.

No te pierdas: ➡️ Consejos para viajar, pero también ahorrar en 2022

¿Cuál es el mayor reto en tu vida?

Mejorar cada día, ya que la versión mía de mañana, debe de vencer a la de hoy.

Círculos Connie Rodríguez, rumbo a Miss Petite Sea World

La belleza es un término subjetivo, suena a un cliché, realmente la belleza se encuentra en los valores como persona, lo que nos hace ser nosotros.

Para ti ¿Qué es el éxito?

Para mí, alcanzar el éxito significa lograr aquello que es verdaderamente importante, tener cubiertas mis prioridades y vivir en congruencia con mis valores y mayormente ser feliz.

No dejes de leer: ➡️ Alfredo Martínez enaltece la elegancia de la silueta femenina

¿Cuál es tu estilo?

Soy una chica que le gusta hacer bastantes cosas, me gusta estar bastante activa, voy al gimnasio, bailo en mis tiempos libres, en algunas ocasiones llego a salir con mis amistades.

¿Qué te quita el ánimo y la sonrisa?

Círculos Buscan la corona de certamen de belleza

El que no salgan las cosas como me las imagino, a veces tenemos tantas expectativas sobre algo que cuando realmente no se hace realidad, se te baja la nube, pero eh aprendido muchas reflexiones sobre esas tristezas.

Más información: ➡️ Fiesta del Xantolo se celebrará con sana distancia

¿Qué harás para que tu nombre y tu labor suenen aún después del reinado?

Crear una fundación para apoyar a personas de la tercera edad que se encuentren en casos de pobreza.

SOBRE LESLIE

Color favorito: Rojo y negro.

Rojo y negro. Serie preferida: Sex education.

Sex education. Libro de cabecera: “Verónika decide morir” (Paulo Coelho).

“Verónika decide morir” (Paulo Coelho). Lugar ideal: Playa.

Te puede interesar: ➡️ Lanzan Minnie Catrina como un homenaje a la cultura mexicana

No dejes de leer:

Círculos El Pole Dance gana terreno

Círculos Shirley Ortega, glamur sobre ruedas