Liberación y Banda Maguey complementan cartel para 150 aniversario de Xaloztoc

¡Imperdible! Liberación y Banda Maguey complementan el cartel del baile popular por el 150 aniversario de fundación del municipio de Xaloztoc, quienes acompañarán en la presentación a Los Ángeles Azules, desde Iztapalapa para Tlaxcala.

Y tú, ¿ya tienes tus boletos? Ya están a la venta y los pueden adquirir en las tiendas Super Rivera de Xaloztoc, Apizaco, Huamantla, Santa Ana, Contla y Tetla; en tanto, en Tlaxcala capital en Los Portales y en la Presidencia Municipal de Xaloztoc.

También puedes comprar los boletos en línea en https://eventos.taquillas.com.mx, con un costo de 250 pesos en preventa y 300 pesos en taquillas; la zona VIP en preventa tendrá un valor de 400 pesos y 500 pesos en taquilla.

ATRACTIVO CARTEL

Durante el baile de aniversario del municipio de Xaloztoc podrás disfrutar de los éxitos de Grupo Liberación y Banda Maguey, que harán bailar y cantar a sus fans.

El romanticismo y la alegría de Grupo Liberación no podrán faltar con temas como: "Ese loco soy yo", "Enamorado de un fantasma", "Cómo estás tú", "Quién me ha robado tu corazón", "Hace un mes que no baila el muñeco", entre otros.

Y desde ciudad Villa Corona, Jalisco llega a Xaloztoc, Tlaxcala, Banda Maguey con temas como: "Vamos a bailar", "Mexicano", "Si tu no estás", "Eva María", "Te lavaste la cara, el mono no", " El cóndor pasa" y más.