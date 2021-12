Liliana Silva es Miss Tlaxcala

Liliana Silva Flores fue la ganadora de la corona Miss Tlaxcala 2021, la joven agradeció el apoyo de quienes la apoyaron y respaldaron en el certamen de belleza, además llevará en alto el nombre del estado en los lugares que se presente. Representó al municipio de Apizaco.

Círculos Amanda, una mujer versátil, comparte su trayectoria

Expresó que el concurso estuvo reñido, las participantes estuvieron muy hermosas. No me di por vencida y me entregué por completo, cerré mis ojos para pensar en cosas en blanco y no tener distracciones, eso me ha servido en muchas cosas y hoy lo puse en práctica y no me falló.

Entérate: ➡️Visitan Tlaxcala, reinas de belleza originarias de Jalisco y Chiapas

Después de dar a conocer su nombre como ganadora, gritó de emoción y las porras de apoyo no se hicieron esperar con lemas como "sí se pudo", "eres la mejor Liliana", "eres hermosa", "estamos contigo" y "te queremos".

Minutos más tarde, agradeció a su gente, se tomó las fotos del recuerdo y su frase fue "ganamos, te llevo en mi corazón Tlaxcala".

¿Quién es Liliana Silva Flores?

Es de la ciudad de Apizaco, es Médico Cirujano Partero, investigadora y autora de artículos de casos clínicos de cirugía cardiaca, ha logrado que la publiquen en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, actualmente estudia en la ciudad de New York y dentro de sus objetivos se encuentra comenzar la Especialidad en Cirugía Plástica en Estados Unidos. Miss Tlaxcala trabaja arduamente en su proyecto social denominado "Loving Your Health" que es una iniciativa que busca mediante charlas de 20 minutos, enaltecer la cultura preventiva, brindando educación sanitaria a la sociedad y personalizando el conocimiento de acuerdo a las necesidades de cada grupo social.

Círculos Conoce a Roxana Ventura, altruista y emprendedora

Continúa leyendo: ➡️ Erandi Flores, llama a cuidar el planeta

Se define como una mujer fuerte, decidida y bondadosa, entre sus talentos está la danza, carpintería y la confección de prendas, practica atletismo, tenis y natación y habla inglés.

EL CERTAMEN

Cabe mencionar que el certamen Miss Tlaxcala trabaja bajo los lineamientos del programa internacional "Belleza con un propósito" que busca visualizar a la mujer como un ente de cambio, que inspire a la sociedad a trabajar a favor de causas sociales, por lo que la belleza es solo una herramienta, pero el fin es el de elegir a una mujer integral que posea inteligencia, cultura y valores. Se convierte además en embajadora turística y cultural de la entidad y participa activamente en su promoción.

Lee también: ➡️ Fedra Alpés va por la corona en Miss México 2021

Los organizadores del evento fueron Via Castillo, Jorge Méndez, Lorena Carrillo y Humberto Becerra, quienes se dijeron satisfechos por los logros que se obtuvieron en la semana de concentración y pudieron visitar algunos municipios como Huamantla, Tlaxco y Yauhquemehcan, entre otros, para disfrutar de sus atractivos turísticos y para realizar algunos de los retos previos a la final, donde mostraron el talento y preparación que cada una posee.

Por su parte, los patrocinadores se mostraron también entusiasmados por la labor de las reinas municipales.

Vestidos y flores marcan tendencia, en Primavera-Verano | La diseñadora de modas Alma Santiago de Olmos presenta outfits frescos y artesanales...https://t.co/4HMxohMSdX#Circulos #Moda #PrimaveraVerano — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 7, 2021

SOBRE LILIANA

Nacimiento: Apizaco

Estudios: licenciatura de Médico Cirujano Partero

Profesión: investigadora y autora de artículos de casos clínicos de cirugía cardiaca y actualmente tiene una formación académica en Nueva York.

Te puede interesar: ➡️ Lucy de la Cruz Buendía, mujer de corazón

Trabajo: proyecto social "Loving Your Health”

Cualidades: fortaleza, mujer decidida y bondadosa

Talentos: danza, carpintería y confección de prendas

Deportes: atletismo, tenis y natación

LEE MÁS: ⬇️

Círculos Conoce a Roxana Ventura, altruista y emprendedora

Círculos

Círculos