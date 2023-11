Los Chicos Aventura sacan brillo a la pista de la Feria de Tlaxcala

Los Chicos Aventura, grupo sonidero liderado por Emiliano López cerró con éxito el tradicional baile de Radio Tlaxcala, en el que miles de personas le sacaron brillo a la pista.

El festival grupero tuvo lugar en el marco de “Tlaxcala. La feria de ferias 2023”, en el que las parejas disfrutaron de las presentaciones de Los Chicos Aventura, Mexikolombia y Grupo Yeah.

El Teatro del Pueblo se convirtió en una enorme pista de baile, en donde salieron a relucir los mejores pasos y las vueltas más elaboradas de los cientos de danzantes.

El público tlaxcalteca coreó y bailó con entusiasmo los temas gruperos. | Moisés Morales

El ritmo y sabor que caracteriza a las agrupaciones emocionó al público de Tlaxcala que disfrutó cada uno de los temas que sonaron en el escenario adaptado por Radio Tlaxcala del 1430 de Amplitud Modulada, evento en el que los locutores compartieron con el público que diario los escucha y que se hace acompañar por ellos en sus actividades cotidianas.

Mexikolombia, conquisto a sus seguidores con los temas: “No me engañes nunca”, “No me llames más”, “Tu eres lo que más quiero”, “Cumbia reina”, “ Ya no vuelvas”, “Llorando y tomando”, entre otros.

Mientras que Los Chicos Aventura hicieron gala de interpretación con “Muñeca esquiva”, “Spanish Girl”, “Lágrimas de escarcha”, “La cita”, “Ayúdame”, “Mi obsesión”, “Esa niña”, “Fórmula de amor” y muchos éxitos más.

El ritmo y sabor que caracteriza a las agrupaciones emocionó a los asistentes a “Tlaxcala. La feria de ferias 2023”. | Moisés Morales

En el caso de Ali Télez y su grupo Telechikos, decidieron no presentarse al argumentar que no existieron condiciones para ello y se disculparon con sus fans de Tlaxcala, con la promesa de volver pronto, además de que desmarcaron a los organizadores y evidenciaron no estar de acuerdo con la producción de audio instalada en el Teatro del Pueblo.

