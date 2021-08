Los sueños se hacen realidad: Dulce Cortés

Dulce Monserrat Cortés Sánchez, es una mujer altruista que lucha por sus sueños, los que dijo que siempre se hacen realidad siempre y cuando tengamos en mente el “sí se puede”.

La actual Miss Trendy World 2019-2020, tiene 27 años, posee de una mirada cautivante, una figura radiante, pero lo que más se le admira es su larga cabellera, que dijo cuida mucho, siempre trata de tener tratamientos para mantener su cabello brillante y largo, cosa que pocas logran tener y que ella presume con gusto.

La hermosa reina nos contó que cuida mucho su cabello para mantenerlo brillante y largo / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Para Dulce, no hay dieta, otras de las cosas que puede decir con gusto, pero eso sí, hace mucho ejercicio, antes de hacer sus cosas normales del día lo primero es ir a correr y después regresar a su casa y continuar con un par de rutinas para terminar esta actividad.

Hay que aprender a escuchar, ser flexible al momento de cooperar, pero sobre todo hay que dejarnos enseñar

Dulce Monserrat / Reina de belleza

¿Cómo es el día a día de Dulce?

Como lo dije, primero que nada, hago ejercicio, después desayuno, por ahora como estamos en pandemia, leo mucho, ayudo a mi mamá, a veces prefiero ir de compras, pero me gusta más, quedarme en casa, disfruto el estar con mi familia, esto digamos que fines de semana, entre semana, trabajo, pero si me da tiempo en el transcurso del día, aprovecho y salgo con mis amigos.

Es una mujer altruista. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Dulce no solo es reina de belleza y modelo, también es criminóloga, es egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

¿Cuál es tu mayor meta?

Poder laborar en algun área relacionada con mi profesión.

¿Cómo haces para realizar tus sueños?

Debemos tener en mente el “sí se puede” e insistir en lo que queremos, aunque se nos cierren las puertas, nunca dejar que el sentirnos mal nos venza.

¿Qué habilidades sociales recomendarías para triunfar en la vida y el trabajo?

No ser pasivos ni agresivos en cualquier lugar y momento, hay que contagiar positivismo, hay que aprender a escuchar, ser flexible al momento de cooperar, pero sobre todo hay que dejarnos enseñar, no querer impresionar que sabemos más que uno y en realidad no saber nada, eso te diría, que son puntos clave para que alguien triunfe en todo momento.

Dulce Monserrat Cortes, es Miss Trendy World y visitó El Sol de Tlaxcala./ Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Platícanos de la asociación “Patitas al rescate Tlaxcala”

Tiene como objetivo ayudar a perros y gatos en situación de calle que de hecho estoy muy contenta porque se logró la firma de una carta compromiso con el presidente municipal electo de Apizaco, para garantizar el bienestar animal y disminuir el maltrato de éste.

Debemos tener en mente el 'sí se puede' e insistir en lo que queremos, aunque se nos cierren las puertas

Dulce Monserrat / Reina de belleza

27 años tiene Dulce, quien es reina de belleza, modelo y criminóloga

Los sueños se hacen realidad, siempre y cuando se tengan las ganas de salir adelante y dejar a tras el qué dirán

Dulce Monserrat / Reina de belleza

En Tlaxcala, crece presencia de mujeres en Ejército



